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冬至恐怖5禁忌！騎車外出將招厄運　吃湯圓「6招轉運」發大財

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▲冬至到吃湯圓人團圓，吃對方法健康沒煩惱。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲冬至到吃湯圓象徵團圓。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

12月21日為24節氣中最重要的節日「冬至」，民俗專家指出，古人認為冬節大如年，「冬至圓仔呷落加一歲」習俗，象徵團圓、圓滿，台灣傳統上也有吃紅白小湯圓的作法，代表金銀財寶落袋。塔羅牌老師艾菲爾公開冬至6招食物轉運法，可以招來財氣、人緣，增長智慧。

民俗專家謝沅瑾指出，冬至是一年之中日最短、夜最長的一天，代表示一個交接點，古人認為這一天是陰極之至，同時也是陽氣始至，台灣傳統上，冬至也是一年之中全家團圓的重要節日之一，家家戶戶一起吃湯圓，「祭冬」拜祖先或地基主，並且把湯圓黏在家中器物上，「糊圓仔丁」有犒賞器物、祈求「出好丁」的吉祥意義。

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▲永靖謝平安封街千人搓湯圓活動。（圖／記者唐詠絮攝）

▲紅色湯圓代表陽氣，吃了會招桃花唷。（圖／記者唐詠絮攝）

台灣習俗上，冬至過後陽氣開始日漸回升，便以圓形食物象徵迎接陽氣，紅、白色湯圓代表陰陽交泰。有耆老阿嬤說，紅湯圓代表陽氣，會招桃花，白湯圓代表陰氣，招人氣，但吃湯圓也有5大禁忌，包括吃湯圓要吃雙數，夜晚不宜外出，房事也避免頻繁，不出遠門、不宜婚慶日。

民俗專家張旭初受訪時曾指出，湯圓若吃單數，很多事情都可能會落單，建議主要只吃紅、白色的；而冬至約5、6點天就黑了，陰氣比較重，建議盡量不要穿全紅、全黑、全白在外面跑，或在外騎車等。

傳統禁忌中，結婚要避開「四立四至」，四至就包括冬至，古人認為這是不吉的「四絕日」及「四離日」。另外，避免房事頻繁，是因冬至為陰極之日，火苗最弱時應避免房事操勞為妙；也有傳說出嫁的女兒也不能在冬至回娘家，會沖煞公婆，原意是指冬至寒冷，媳婦出門恐受涼，公婆恐因低溫不適、無人照顧。

塔羅牌老師艾菲爾19日也透過臉書分享「冬至轉運」6招秘法大公開

1. 吃雙數的湯圓：
冬至當天想轉運，首要就是吃湯圓。粉色、白色至少各吃一顆，因為紅湯圓、可招桃花，白湯圓、可招人緣。

2. 吃豬腳麵線：
為人子女記得買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道外也是冬至延壽。根據台灣的傳統，本命年，會沖父母的福份，所以要給父母買豬腳麵線吃，延壽除晦氣。而在2021辛丑牛本命年影響最大的生肖「牛、羊、狗、龍、馬」和農曆2月、3月、5月、6月、9月出生者，也可以吃一碗豬腳麵線轉運。

3.喝發財水、購買彩券：
冬至12/21當天吉時是早上3:00~7:00，下午13:00~17:00，晚上21:00~23:00。適合在吉時去銀行喝杯發財水，也適合買彩券。

▲▼桂冠X台灣森永製菓聯名推「森永牛奶糖包餡小湯圓」。（圖／記者蕭筠攝）

▲古人認為吃圓形的食物象徵迎接陽氣。（圖／記者蕭筠攝）

4. 吃飩餛：
飩餛是代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都能夠順利換運，迎接各種嶄新的能量。而對一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可在冬至這天吃一碗餛飩，表示「混沌初開」，增長智慧。

5. 不吵架，不鬥嘴：
冬至因為陰陽二氣的變化驟巨，因此這天男女關係亦顯得格外複雜，情侶們在這天約會時要盡量避免爭吵，至於求緍、訂婚或是結婚，也盡量別選擇冬至日。

6. 買新鞋、新襪：
冬至又可稱為敬老節，今年沒時間替雙親過節的子女，不妨趁這天帶父母外出走走，特別是平日和婆婆處得不好的媳婦們，趕快利用這天送公婆一雙新鞋或是新襪，有助於改善婆媳之間的關係。

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