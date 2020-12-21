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嘉義市推10路線無障礙輕旅行　復康巴士駕駛員兼導覽員

▲▼ 「幸福輕旅行．復康趴趴GO」嘉義市無障礙輕旅行啟動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市無障礙輕旅行啟動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府自2007年建置身心障礙者復康巴士交通服務案，目前車隊有21部車輛，2020年服務總趟次將達到27,000趟。今年市府社會處與復康巴士執行單位嘉義市脊髓損傷者協會共同成立「嘉義市身心障礙者無障礙輕旅行推動小組」，推動並規劃適合身障者（及其家庭成員和照顧者）的輕旅行。

市長黃敏惠感謝嘉義市脊髓損傷者協會的努力，以及復康巴士司機服務再加值，我們已經幫大家踏查好10條路線，還有在地友善餐廳，集結公私力量，把所有人的愛串起來，讓身心障礙朋友能與家人、朋友一同戶外出遊。10月的光織影舞、2010年台灣燈會等大型活動，看到大家推著長輩、身心障礙朋友或娃娃車來欣賞，都讓人非常感動，表示對不同世代與年齡層都是友善的，我們希望打造全齡共享、世代宜居的城市，今年也拿下幸福城市第一名，因為我們願意努力，要讓所有人在嘉義市都有幸福的感覺。

▲▼ 「幸福輕旅行．復康趴趴GO」嘉義市無障礙輕旅行啟動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市無障礙輕旅行，復康巴士駕駛員將兼導覽員。（圖／記者翁伊森翻攝）

社會處長林家緯表示，嘉義市復康巴士至今已有13年歷史，車輛數也在嘉義市脊髓損傷者協會努力之下，從3台晉升到現在21台。經統計發現，復康巴士的需求75%以上都是就醫居多，我們一向重視復康巴士服務品質，基本服務與運量穩定後，我們就與脊髓損傷者協會不斷思考激盪，決定從玩的需求出發，並邀請身障團體一同開會，以及無數次的踏查，而有了這10條路線，脊髓損傷者協會也製作宣傳影片，展現全齡共享、世代宜居的友善城市之願景。

▲▼ 「幸福輕旅行．復康趴趴GO」嘉義市無障礙輕旅行啟動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市無障礙輕旅行推十條旅行路線。（圖／記者翁伊森翻攝）

「嘉義市身心障礙者無障礙輕旅行推動小組」遴選、培訓現有復康巴士駕駛員作為計畫駕駛兼導覽員，先期規劃以嘉義在地10條無障礙較完善景點，包括「文化古蹟」、「文藝場館」、「觀光工廠」等地方特色景點，如；檜意森活村、北門驛、嘉義公園、孔子廟、射日塔、史蹟資料館、嘉義製材所、獄政博物館、文創園區、美術館、蘭潭、故宮南院、東石漁人碼頭等，並結合「地方美食」、「友善餐廳」製成特色系列套裝行程，提供身障者（及家庭成員或照顧者）從事休閒育樂路線參考，鼓勵適度休閒旅遊活動、增進身心健康、家庭凝聚力、釋放照護壓力、促進社會參與及提升生活品質。

▲▼ 「幸福輕旅行．復康趴趴GO」嘉義市無障礙輕旅行啟動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府表示，希望透過無障礙設置完善的復康巴士交通車輛及駕駛人員的訓練教育，投入推動及規劃適合身障者（及其家庭成員或照顧者）的輕旅行支持服務，體驗嘉義市「行」的便利與友善，以切合身心障礙者、高齡長輩和樂齡家庭生活的需求，並結合觀光旅遊、地方特色產業。

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