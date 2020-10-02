彰化朱文科居士逝世3週年追思會　捐「達軍號」復康巴士

記者唐詠絮／彰化報導

員林禪寺今(2)日舉辦前董事長朱文科居士(法名達軍) 逝世3週年追思會，捐贈彰化縣政府一台高頂復康巴士，現場明定長老與數百位地方士紳均出席盛會，縣長王惠美感謝朱文科及員林禪寺董事會的善行義舉，也希望拋磚引玉吸引更多企業團體及善心人士捐贈車輛，提供縣內身障朋友外出需求。

▲員林禪寺朱文科家人，(左二)朱章銘與縣長王惠美合影。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲朱文科居士。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「沒有想太多，承父志就對了」，朱文科居士3年前因病驟逝，留下員林禪寺及台北光華寺，當時二兒子朱章銘被授予執行董事一職，他也坦言，至今對父親仍相當的想念，想到父親當年走得很安詳，眼睛泛紅了起來，一度無法言語。

▲員林禪寺捐贈復康巴士。（圖／記者唐詠絮攝）

朱章銘眼眶濕濕的說，剛接寺務時懵懵懂懂，所幸當時身邊有一群長輩及好朋友教導，3年下來終於漸漸熟稔內外事務，只是到如今，最盼望的是父親能陪在一旁鞭策，昨天過中秋節時，想到如果能吃到一口他親自下廚煮的熱呼呼的麵條，那是多麼幸福的事。

朱章銘說，今天捐贈復康巴士，也是延續父親他在生時為佛教、社會奉獻、樂善好施的精神，希望提供給更多長輩及弱勢族群使用。

員林禪寺位於員林市區，挺過921地震，地下室供奉地藏王菩薩及祖先牌位，一樓大廳供奉西方三聖佛，設立員林寺承善會，30餘年來辦理縣內清寒弱勢獎學金嘉惠學子，協助偏鄉多所小學進行品德教育等課程，受到鄉親的好評，今天的追思會有許多曾經受過幫助的鄉親到場參加，席間感念朱文科當時的幫助，淚流不止。

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