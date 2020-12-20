　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

辣照遭辱罵「Ｘ逼立委這麼放蕩」　賴品妤20字高EQ回應：可憐哪...

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼賴品妤分享性感自拍照。（圖／翻攝自賴品妤IG）

▲賴品妤辣照遭網友出征。（圖／翻攝自賴品妤IG、臉書，下同）

記者蕭羽耘／綜合報導

民進黨立委賴品妤興趣是cosplay，也不吝嗇在社群平台上PO出火辣照。其中，令人噴鼻血的黑色爆乳上衣照圈粉無數，如今照片再度被翻出，但這次卻是惡意攻擊，酸民寫下「兩個導彈就是對付中共的最佳武器」、「X逼立委，這麼放蕩的X樣子」等，用字十分粗俗。對此，賴品妤19日在私人臉書截圖以20字回應，高EQ回覆獲網友支持。

事實上，賴品妤的黑色爆乳上衣搭上放電表情照，雖辣翻不少網友，但卻引來不只一次批評。當時有人要她好好修爆牙，甚至特寫放大「胸部」，並指控這就是綠委的水準「腥羶色」。

如今這張照片又再度被翻出攻擊，只見賴品妤19日在臉書貼出截圖，寫下「哇好氣喔週末還要崩潰，最氣的那種，可憐哪。」試圖反擊酸民的惡意辱罵。據照片內容，該名網友用字不僅不雅，甚至以髒話辱罵，並用「低俗字眼」洗版賴品妤的IG。

對此，網友紛紛留言向賴品妤打氣，「他484之前太混業績跟不上」、「愛看又愛罵，羨慕還嫉妒」、「才露這樣一點點就崩潰，可憐哪」、「我覺得最好笑的是，他們在那種已經過好幾個月的照片下面留言」。

值得注意的是，有網友大讚賴品妤的高EQ，「這種沒水準臭嘴看了很不開心，不過品妤本人卻能笑笑的，佩服你」。
 

▲▼賴品妤辣照遭網友出征。（圖／翻攝自賴品妤IG、臉書）

ET快訊
快訊／色情詐騙球星！劉嫌確定羈押　另涉兒少性剝削
旭富藥廠爆炸大火「初估損失8億元」！　重建至少需半年
快訊／高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」　20歲男噴飛亡
西門町蘿莉塔「徵到男友了」　面試3天掛穩交！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

辣照遭辱罵「Ｘ逼立委這麼放蕩」　賴品妤20字高EQ回應：可憐哪...

快訊／共機休3天又侵我西南空域！　與「山東號」航艦同日報到

蔡英文4月才參訪「製藥國家隊」！　旭富桃園廠付之一炬

快訊／國防部證實：中共「山東號」航母+4軍艦穿越台灣海峽

徐巧芯搶救港湖胖虎！高嘉瑜挑戰蔣萬安　她：黃珊珊來我們就輸了

萊豬進口倒數...侯友宜再喊話「標萊劑」：相信總統、院長早就聽到了

罷免陳致中連署失敗！「鎮港除蟲隊」尊重民意：深綠區不容易

中國遼寧號艦群將通過台海　嚴德發、黃曙光坐鎮衡山指揮所緊盯

賴清德Bow tie初體驗　發文感謝黃寶慧邀請參加常春藤校友會

羅智強反批蔡適應：想選基隆市長人盡皆知　卻背叛市民護萊豬

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

市場「超肥美菜虎」1斤賣55元　客人見箱內2坨球暴動：全包了！

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

辣照遭辱罵「Ｘ逼立委這麼放蕩」　賴品妤20字高EQ回應：可憐哪...

快訊／共機休3天又侵我西南空域！　與「山東號」航艦同日報到

蔡英文4月才參訪「製藥國家隊」！　旭富桃園廠付之一炬

快訊／國防部證實：中共「山東號」航母+4軍艦穿越台灣海峽

徐巧芯搶救港湖胖虎！高嘉瑜挑戰蔣萬安　她：黃珊珊來我們就輸了

萊豬進口倒數...侯友宜再喊話「標萊劑」：相信總統、院長早就聽到了

罷免陳致中連署失敗！「鎮港除蟲隊」尊重民意：深綠區不容易

中國遼寧號艦群將通過台海　嚴德發、黃曙光坐鎮衡山指揮所緊盯

賴清德Bow tie初體驗　發文感謝黃寶慧邀請參加常春藤校友會

羅智強反批蔡適應：想選基隆市長人盡皆知　卻背叛市民護萊豬

味全龍外籍教練團到位　4位人選正式定案

快訊／色情詐騙球星！劉嫌確定羈押　另涉兒少性剝削

超過40間美食小吃 台南「Ho趣啦！聖誕市集」12/26、27再登場

辣照遭辱罵「Ｘ逼立委這麼放蕩」　賴品妤20字高EQ回應：可憐哪...

4個月漲42萬？66萬住公園變成108萬元　網友笑著笑著都哭了

泡麵這樣煮最完美！「3神級組合」老饕一試愛上：像在吃大餐

旭富製藥：火災財損約8億元　生產線大部分燒燬「重建至少需半年」

5年前演《太子妃》爆紅…盛一倫：我涼透了！為節目落淚爭議道歉

回饋粉絲！陳香菱曬「激辣上空照」只用手遮　網驚：顏色出來了

快訊／高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

快訊／中共「山東號」+4軍艦穿越台灣海峽

黃寶慧親邀「哈佛學長」賴清德　副總統首度出席常春藤校友會

罷免陳致中連署失敗！「鎮港除蟲隊」尊重民意

羅智強號召「懸崖勒豬」　綠委臉書被灌爆

105榴彈砲射擊驚見煙圈　網友：這張厲害了

李艷秋提「萊豬9大事實」　暗酸民進黨

賴清德第一次Bow Tie亮相　找回當年在哈佛相助的「他」

補換發數位身分證　價格調漲至900元

下游廠商蓋北流領不到錢　柯文哲這樣說

連勝文挺盧秀燕　嗆民進黨像買辦

2020十大假訊息排行出爐　假博士、萊豬都上榜

艋舺青山宮9大具體改善作為出爐

中國抽砂船「集結馬祖」！居民憂生態　海巡署：加強兩岸協同執法

徐巧芯搶救港湖胖虎　高嘉瑜挑戰蔣萬安

更多熱門

相關新聞

賴品妤自曝被國小校長誤認國中生　網：炫耀文

賴品妤自曝被國小校長誤認國中生　網：炫耀文

民進黨立委賴品妤今年初以年齡27歲成為第10屆立法院最年輕立委。賴品妤15日上午參加汐止國小活動，自曝遇到該學校長後，對方突然向她道聲抱歉，而原因竟是對方誤認她是國中生。對此，有網友表示，「根本炫耀文」。

賴品妤「晃到」　網驚呼：練成影分身之術了

賴品妤「晃到」　網驚呼：練成影分身之術了

馬世芳節目爭議落幕　蘇巧慧籲重視創作權益

馬世芳節目爭議落幕　蘇巧慧籲重視創作權益

不想撞臉賴品妤！她剃髮被酸氣炸

不想撞臉賴品妤！她剃髮被酸氣炸

賴品妤打錯名字挑戰　陳柏惟回應：3P　

賴品妤打錯名字挑戰　陳柏惟回應：3P　

關鍵字：

賴品妤

讀者迴響

熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

舒淇火鍋聚餐「一整排大咖男女神」

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

富千金帶1.4億元嫁！新郎卻「面無表情」

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

考照魔王題！「汽機車到路口誰該禮讓」　超過一半答錯

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面