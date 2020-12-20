辣照遭辱罵「Ｘ逼立委這麼放蕩」　賴品妤20字高EQ回應：可憐哪...

▲賴品妤辣照遭網友出征。（圖／翻攝自賴品妤IG、臉書，下同）

記者蕭羽耘／綜合報導

民進黨立委賴品妤興趣是cosplay，也不吝嗇在社群平台上PO出火辣照。其中，令人噴鼻血的黑色爆乳上衣照圈粉無數，如今照片再度被翻出，但這次卻是惡意攻擊，酸民寫下「兩個導彈就是對付中共的最佳武器」、「X逼立委，這麼放蕩的X樣子」等，用字十分粗俗。對此，賴品妤19日在私人臉書截圖以20字回應，高EQ回覆獲網友支持。

事實上，賴品妤的黑色爆乳上衣搭上放電表情照，雖辣翻不少網友，但卻引來不只一次批評。當時有人要她好好修爆牙，甚至特寫放大「胸部」，並指控這就是綠委的水準「腥羶色」。

如今這張照片又再度被翻出攻擊，只見賴品妤19日在臉書貼出截圖，寫下「哇好氣喔週末還要崩潰，最氣的那種，可憐哪。」試圖反擊酸民的惡意辱罵。據照片內容，該名網友用字不僅不雅，甚至以髒話辱罵，並用「低俗字眼」洗版賴品妤的IG。

對此，網友紛紛留言向賴品妤打氣，「他484之前太混業績跟不上」、「愛看又愛罵，羨慕還嫉妒」、「才露這樣一點點就崩潰，可憐哪」、「我覺得最好笑的是，他們在那種已經過好幾個月的照片下面留言」。

值得注意的是，有網友大讚賴品妤的高EQ，「這種沒水準臭嘴看了很不開心，不過品妤本人卻能笑笑的，佩服你」。

