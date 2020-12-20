迷昏女友「讓男網友硬上」！男躺旁邊裝睡　她一摸崩潰喊：你誰

▲男子為500元下藥迷昏女友，還讓男網友到家性侵昏睡的女友。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名李姓男子2018年3月間與倪姓男網友約好，只要付清潔費500元，就可以假扮成他，與女友小妍（化名）上床，而他會負責下藥，並事後現身，假裝英雄救美。不過，事發當天小妍因摸到頭髮，發現求歡的人竟非光頭的李男，報警提告。日前最高法院審理後，依藥劑強制性交未遂罪，將李男判刑5年定讞。

判決指出，李男於臉書社團「夫妻情侶單男單女互動聯誼團北部地區聯誼會〈速速開團〉」PO文，「尋找一名夠色，年紀大且配合度高的單男一起同樂，有性趣的請私訊」，倪男看到貼文後隨即私訊李男，看到李男傳送小妍私密照，並提及「想內射嗎」，倪男回「你能接受的話，婆能接受嗎？」2人約好，由李男先關燈挑逗小妍，藉口下床拿東西後，再由倪男代替上陣，待完事後，由李男出面善後，全程只要給付「清潔費500元」。

2018年3月23日案發當天，李男將FM2摻入小妍飲料，使小妍喝下後意識不清，並關燈假裝一起睡午覺，見小妍陷入昏睡後，讓倪男脫光光躺到床上，而他則躲在床邊裝睡等待。隨後，倪男見小妍仍處迷糊狀態中，便開始撫摸對方私密處，怎料，因李男為光頭，小妍發現自己摸到短髮，驚覺不對勁，睜眼一看竟是陌生男子，嚇得奮力抵抗。

▲李男為光頭，倪男為短髮，小妍摸到頭髮後驚覺不對勁，才發現躺在旁邊的是陌生男子。（示意圖／免費圖庫123RF）

李男見事機敗露為脫罪，還假裝醒來對著倪男大喊「你是誰」，而倪男更因緊張難耐，當場「射在外面」，隨後奪門而出逃離現場。事後，小妍報警提告，全案因此曝光。

一審台北地院依藥劑強制性交未遂罪，判李男4年6月，另依無故竊錄他人身體隱私部位罪，判李男4月，得易科罰金12萬；倪男則被依強制性交未遂罪，判刑1年10月。

二審高等法院依藥劑強制性交未遂罪，加重改判李男5年，至於其他上訴則駁回；上訴三審後，最高法院日前駁回定讞。

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