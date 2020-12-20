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已婚保全偷情女秘書！公司廁所直接開戰　完事她嬌喊：剛好大聲

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▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲已婚保全偷吃女秘書，直接於公司廁所內發生關係。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名已婚保全阿洪（化名）與同大廈女秘書小甜（化名）今年5月底展開婚外情，還將公司廁所當作「激戰場」，而阿洪妻子得知後相當崩潰，決定提告向小甜求償100萬元。日前桃園地院審理後，判小甜賠20萬元，可上訴。

判決指出，阿洪擔任某公寓大廈保全，小甜為該大廈某管理公司的秘書。阿洪妻子主張，阿洪與小甜今年5月31日至8月17日間不當交往，甚至發生性關係，此舉已嚴重破壞她的婚姻權、配偶權，因此要求小甜給付100萬元精神賠償。

小甜辯稱，去年4月間因工作認識阿洪，對方時常向她索取LINE、臉書帳號等聯絡方式，得知對方已婚便刻意保持距離，直到今年5月因工作需要，才將阿洪加為好友，而阿洪在此之後，常對她噓寒問暖，並告知她預計離婚一事，兩人僅在曖昧階段，並無阿洪妻子所指的不正當男女關係。

不過，法官勘驗對話紀錄，發現小甜曾告白阿洪「不管你是什麼樣的身份，從開始我就把鼻當男朋友看待呀！並不是以那種膚淺的肉體關係在一起的！」，2人甚至直接於公司廁所內發生關係，完事後阿洪曾傳「被吸到要升天」、「那都是我家子孫」，小甜則回「剛好大聲」、「褲子濕濕一直流出」等語。

法官認為，根據小甜、阿洪多段互訴情愫、露骨鹹溼之言詞，足認2人發生過肉體關係，已逾越普通朋友交往分際，最終不採信小甜說詞，審酌後判小甜賠20萬為適當，全案仍可上訴。

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