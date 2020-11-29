原子筆畫床單「留30cm筆跡」！飯店要求賠2000元　他驚嚇：合理嗎

▲損壞飯店物品通常得依原價賠償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

帶小朋友外出過夜，原子筆不慎劃到床單，該賠嗎？一名男子昨天帶女兒入住五星級飯店，結果一轉頭才發現，女兒竟拿著原子筆在純白的床單上豪邁作畫，雖然他有主動告知櫃台人員，但還是被要求賠償2000元，「請問這樣的價錢是合理的嗎？」

原PO在PTT表示，女兒年紀還小比較不受控，他一時不注意女兒已經拿著筆畫下去，白色床單上有多道原子筆痕跡，隔天退房時他主動告知飯店人員，「剛剛被要求清潔費2000大洋，讓小弟有點驚嚇」，他認為清潔費2000元太過昂貴，似乎有點不合理。

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▲網友說床單可能無法繼續使用，賠2000元合理。（圖／翻攝自PTT）



他後續也在留言處補上照片，純白床單上有被藍色原子筆點過、畫線的痕跡，範圍大約30*13公分，面積大到難以忽視，且原子筆墨水很難洗掉必須經過特殊處理，還未必能完全去除。

網友認為，「看床單多重，我之前送洗一次就600了！你亂畫人家送洗要多一兩個工作天處理，多少要付一下營業損失」、「合理～五星級服務好收費高正常」、「這種超難洗的～為你的孩子犯錯花2000元能解決算小問題了」、「畫成這樣床單基本報銷了吧，2000合理」、「那麼大塊2000很佛了，我還以為只有一點」、「畫很大片耶，這個真的不好洗，2000等於丟掉買新的，合理。」