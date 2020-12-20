航空界群聚！染疫機師這4天「獨自開車北部活動」　國籍航空回應了

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名染疫機師他在12/8-12/11期間，外出大多獨自開車，在北部活動。（圖／記者張榮恩攝）

記者林育綾／台北報導

國籍航空機艙群聚感染，指揮中心定調為「航空器感染」事件，截至20日為止，已有3人確診，密切接觸者匡列89人，感染源頭直指紐西蘭籍男機師（案765），據同機機組人員疫調資料顯示，他在機上有咳嗽，沒戴口罩。指揮中心發言人莊人祥表示，60多歲的男機師12/8~12/11有外出，活動地點主要是北部、大多是單獨開車為主，而長榮和華航對此表示，若是機組人員違反規定未佩戴口罩，公司查證屬實將依民航局的管控措施作業原則辦理。

莊人祥記者會後補充，該名紐西蘭機師12/8-12/11外出期間大多單獨開車，主要在北部地區活動，但詳細疫調情況，還有待指揮中心與警政單位聯合釐清。

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莊人祥表示，案765在11/29飛到美國，可能是在這段期間早到感染，12/4返台，12/12仍有傳染力，這與女機師感染時間剛好吻合，但由於男機師他沒有記錄出入時間地點的習慣，只能憑印象和透過iPad做疫調，並請警政單位進行協尋。

▲新增3例COVID-19確診病例，2名為案760的同事，1名自印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

長榮航空表示，為確保一線同仁健康狀況，要求前、後艙空勤組員每日上、下午各測量一次體溫並回報，所有執勤的空勤組員以及機場地勤人員在進入機場時，也需接受機場的體溫量，如有體溫異常或是身體不適，均會予以關懷並暫停勤務。此外，公司也要求空勤組員務必落實國內外各項居家檢疫、自我防護及自主健康管理規定，機師在機上除飲食之外必須全程佩戴口罩，如果違反規定未戴口罩，公司查證屬實一定嚴加議處。

而關於機組員的防疫管理，華航依照民航局「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」辦理。