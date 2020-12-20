不老騎士組車隊送愛到台東！最高齡98歲　旺盛熱情獲滿堂彩

▲不老騎士車隊抵達台東縣政府前門大廳受到熱烈歡迎。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「我們不做家庭的負擔，要做社會的新祝福」，18日在台東縣政府大廳由劉榮堂參議帶領社會處長青志工組成的不老原舞團，迎接由台灣傳神居家照顧協會李志偉牧師帶領的不老騎士車隊們，在聖誕佳節前夕，為台東縣弱勢團體傳愛，將關愛的溫暖發揚到社會每處角落，其中，隊員中最高齡為98歲康孟麟，展現旺盛精神及熱情，獲得滿堂喝采及敬佩。

劉榮堂參議代表饒慶鈴縣長表示，本縣截至109年11月止，65歲以上老年人口比率為17.39%，高於全國老年人口比率，顯示出台東縣必須加倍重視且提早規劃長青族群的照顧制度及福利措施，不老騎士們在聖誕佳節前夕千里傳愛，而且隊員平均年齡在八十歲以上，可說是一趟不容易的旅程，實在令我們後生晚輩學習效法。

▲不老騎士打扮成聖誕老公公在聖誕佳節前夕為弱勢團體傳愛。

台東縣政府社會處處長陳淑蘭則指出，社福關懷是社福政策主軸，本縣尤重人口老化議題，針對縣內老年人口相關社會福利服務，縣府持續辦理系列性方案計畫，目前縣內16個鄉鎮市，合計已有85個社區照顧關懷據點，並在今年總共開辦91處的原住民部落文化健康站、13處聚福食堂及2處扶老攜幼的和親堂，提供長者關懷訪視服、籌設完善長照據點與文化健康站，以營造友善的在地老化環境。

▲劉榮堂參議（左）代表縣長與縣府致贈「勇往直前」錦旗。



台東縣特別辦理多項創新服務方案，在今年度開辦「誰來午餐-爺奶咖啡館」、「揪甘心電影院」、「敬老好視力」、「親安御守」、「攬ㄟ好厝邊-青銀共居」等，連結並統合內外部資源，善用長青志工人力，鼓勵「新老人」服務「老老人」，讓在台東縣的長輩們，都能夠彼此互相照顧，可以健康、快樂的一起享受樂活的長青幸福家園。

本次結合不老騎士團，提供縣內牧心智能發展中心、柏林養護中心、台東仁愛之家等弱勢團體溫暖送愛，並由劉榮堂參議代表饒慶鈴縣長與縣府致贈「勇往直前」錦旗、百變頭巾、御守及台東好物紅藜棒禮盒，感謝不老騎士聖誕送愛，也祝騎士們未來的環島旅程平安圓滿，將關愛的溫暖發揚到社會每處角落，現場也由不老騎士團及不老原舞團共舞，展現不老青春、幸福飛揚的精神。

►他奶奶的美麗小秘訣