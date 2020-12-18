閃紅燈左轉碰撞！騎士「肋骨斷13根」亡…女駕駛蹲路邊痛哭下場曝

▲▼台中女與機車騎士發生碰撞，騎士經急救仍宣告不治，日前判決出爐。（資料圖／東森新聞，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中市北屯區興安路與太原路路口2019年5月間發生一起死亡車禍！一名王姓女駕駛行經該閃紅燈路段準備左轉時，沒有先停車並禮讓直行車，導致張姓騎士反應不及發生碰撞，人卡進車底斷了13根肋骨，經送醫搶救後仍宣告不治。王女知道自己撞到人後，情緒激動地蹲在路邊痛哭，事後被依過失致死罪判刑6月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

回顧事發經過，王女2019年5月6日深夜11時59分開車沿台中市北屯區興安路由北往南方向行駛，行經興安路與太原路交叉路口準備左轉時，她沒注意該路段設有閃紅燈號誌應先停車再行駛，也沒有禮讓直行車，與未依閃黃燈指示減速慢行的張姓騎士當場發生碰撞。由於力道猛烈，張男當時上半身卡進車底，警消出動千斤頂才順利將人救出。

張男受有右側第2、3、4、6、7、12與左側第1、2、3、4、5、9、10根肋骨斷裂，以及肝臟撕裂傷、急性腎衰竭等傷害，到院前心跳停止，雖經緊急送醫搶救，但仍於2019年9月24日深夜因急性呼吸衰竭宣告不治。而王女則是在得知自己撞到人後，情緒潰堤，一度激動地蹲在路邊痛哭。

法院審理後，審酌王女並沒有前科，素行尚佳，但卻在設有閃紅燈號誌的路口左轉時，沒有禮讓幹線道直行車，導致張男反應不及，機車失控倒地滑行進而碰撞汽車，考量她犯後坦承犯行，與張男家屬已以450萬元金額調解成立，最後依過失致死罪將她判刑6月，得易科罰金18萬元，給予緩刑2年，全案仍可上訴。

▲女駕駛蹲路邊痛哭。（圖／翻攝東森新聞）