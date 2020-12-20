50年前被幫助⋯他變成「長腿叔叔」當認養人20年　3人同框超暖

▲許泛舟先生（右1）與被他幫助的2名認養童合影。（圖／家扶基金會）

記者林育綾／台北報導

「家扶基金會」扶助許多弱勢幼童與家庭，近舉行「2020年全國扶幼感謝暨表揚大會」，來自各地的認養人、扶幼委員及各類楷模齊聚一堂，其中一位許泛舟先生在50多年前曾被家扶中心幫助，後來考上公職也成為認養人，至今超過20年。在認養童眼中，他就像一位默默幫助人的「長腿叔叔」，2位認養童也特地在表揚會上跟他同台，3位素昧平生的人因此同框，畫面十分動人。

許泛舟提到，自己的家庭在50多年前也曾受惠於家扶中心的制度，他在6歲時父親就過世，而母親靠著罐頭工廠女工微薄收入，扶養他們5個兄弟姊妹，生活十分清苦，每年寒暑假孩子們都要到工廠打零工。當他讀高一時，2個弟弟開始接受家扶中心的補助，雖然金額不高，但是在那收入微薄的時代，宛如天降甘霖，尤其在繳學費時，最盼望家扶人員的出現，解那燃眉之苦。

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後來他自己考上公職，有了穩定的收入，不知不覺已擔任國內認養人20年、國外認養人10年，每次看到認養兒童，來自國內或國外的感謝信或寄來的成長照片，心中都感動不已。「如果有更多的人，特別是曾接受過認養的兒童，長大以後願意反過來參加認養的行列，相信這種乘數效應，效果一定非常強大的」。

如今他幫助的第一位認養童梁紋馨已成長自立，在她心目中，許泛舟就像「長腿叔叔」默默關心、幫助她長達10年，得知他要代表上台分享，也特地與許叔叔現在認養的4歲珺珺一起出席，素未謀面的3人因此同框，畫面十分動人。

▲素未謀面的3人因此同框，畫面十分動人。（圖／家扶基金會）

另外也有擔任認養人40年的林杉井先生，如今第一位認養孩童的姓名仍牢牢地記在腦海裡，而每位認養童的信件，也都被他珍藏至今。據了解，從事技工的林杉井退休後就在慈惠堂做志工，過往是憲兵，目前持續在義警隊裡服務，即便過往需要獨自照顧一雙兒女，也曾經要兼2份工作才能負擔的了生活開銷，仍沒有中斷認養，他認為孩子都是一顆種子，只要有心就能發芽抽葉壯大，成為遮蔭人們的大樹，他只是幫忙澆水，不求回報。甚至他也簽好大體捐獻同意書，用微笑看待人生的豁達。

▲40年國內認養人林杉井先生，細心收藏每一封和孩子往來的信件。（圖／家扶基金會）

家扶基金會常務董事陳靜夫說，家扶邁入70年，目前持續受助的孩子也超過11萬名（國內48,457名、國外66,502名），感謝在座所有認養人、捐助人、愛心企業及他們的家人支持。大家不分年齡、不分職業，憑一份愛心堅持永續傳愛的情緣，關懷一群沒有任何血緣關係的貧困弱勢兒童，默默付出的匿名英雄，今天成為扶幼感謝暨表揚大會的主角，盼這股愛的力量繼續傳承下去、循環不息。

▲家扶基金會常務董事陳靜夫。（圖／家扶基金會）

今年家扶也特別感謝「林麥聯誼會」及「茉莉二手書店」。「林麥聯誼會」與家扶合作設立的「任江履昇女士家扶清寒獎助學金」助學計畫，行動支持高中職學生，迄今已持續9年，捐款累計超過2,580萬元，嘉惠超過2,500名學生。

「茉莉二手書店」自2017年起投入家扶兒少閱讀資源，於全台成立16座「閱讀苗圃」書屋，挹注超過1,200多萬元，用於建置書屋及推廣閱讀，致力拓展弱勢兒少教育與學習資源，致力企業社會的責任，關心這塊土地的弱勢兒童。

▲「家扶基金會」扶助許多弱勢幼童與家庭，近舉行「2020年全國扶幼感謝暨表揚大會」。（圖／家扶基金會）

家扶基金會何素秋執行長表示，「助人、行善」似乎成為台灣另一種隱形的軟實力，一種共好的社會默契。今年新冠狀病毒疫情衝擊，家扶70年與大家一起攜手向前更具意義。

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