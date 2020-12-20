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交換禮物抽到「4陌生臉孔」兒子秒失落　媽怒丟回收：阿姨你誰？

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▲▼交換禮物收到紀念馬克杯。（圖／翻攝自爆廢二公社）

▲交換禮物收到紀念馬克杯。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者黃可昀／綜合報導

下週五（12/25）將迎來聖誕節，不少大人小孩都會進行「交換禮物」活動，這時候就特別考驗交情與人性！一名媽媽透露，就讀幼兒園的兒子日前參加學校交換禮物，換回來一個白色馬克杯，雖然很實用，「但是那照片是怎樣啦？兒子問…這阿姨是誰啊？」

這位媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」表示，「兒子抽到籤王…」學校規定小朋友要準備100元以內的禮物來交換，結果竟然有家長拿家裡不要的物品來換。兒子帶回的白色馬克杯上頭，有著顏色泛黃的轉印照片，4個陌生人的臉直接印在杯子上，連兒子看了也很錯愕，讓她尷尬表示，「想跟這位家長說…您家裡的垃圾我們已經幫您處理好丟進回收了喲。」

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▲▼交換禮物收到紀念馬克杯。（圖／翻攝自爆廢二公社）

▲兒子拆開後表情失落。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

她也透露，幫兒子準備的是在網路上買的桌遊「拯救企鵝」，想不到用心準備卻換回不要的紀念馬克杯，「已安撫兒子，順便教育他，準備像這種『特別』禮物是不禮貌的，收到的人會不開心」，事後也帶兒子去補買了一個100元以內的聖誕禮物。

網友紛紛提出邪惡建議，「應該要留著，這位同學生日的話再送給他當禮物帶回家」、「明年再包出去，讓這家長紅遍幼兒園」、「就是有這種家長，難怪我們規定禮物包裝外面都貼000小朋友提供」、「幼兒園有群組嗎？發上去笑一笑」、「不要丟掉，一直轉送看會不會讓馬克杯回家。」

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