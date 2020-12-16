大疫狂流中璀璨明珠！　中研院估明年我國GDP達4.24%

▲中研院經濟所兼任研究員周雨田。（圖／中央研究院提供）

記者崔至雲／台北報導

2020年新冠疫情延燒席捲全球，重挫各國經濟成長，但我國不只疫情控制成功，經濟更是逆勢成長。中央研究院指出，我國第三季實質GDP年成長率為3.92%，預估2020年經濟成長率將達到2.71%。展望2021年，我國消費與投資回復成長動能，對外貿易也持續穩固擴張，預期2021年實質經濟成長率為4.24%。

民間消費部分，中研院經濟研究所指出，年末傳統消費旺季來臨，且因股市活絡帶來所得效果，將有助增進國內消費成長，但因國外消費下降幅度仍大，預估2020年實質民間消費成長率年減2.49%。然而由於國人在台消費動能持續增加，內需逐漸復甦，加上低基期因素，預期2021民間消費成長率為4.17%。

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民間投資部分，經濟研究所說明，因美中貿易戰及疫情因素，引發供應鏈重組，改變生產型態，企業朝多元面向布局，挹注更多投資，2020年第三季民間投資年增率為2.55%，預估全年成長率為1.53%。明年藉由政府持續推動「投資台灣三大方案」計畫與吸引台、外商來台布局，預期全年實質固定資本形成2020年、2021年年增率分別成長3.86%與3.42%。

對外貿易部分，經濟研究所提到，由於新興科技應用與遠距商機，電子零組件、資通與視聽產品等外銷持續興旺，第三季商品及服務的輸出成長率為3.64%，預估2020年商品及服務的輸出與輸入成長率分別為1.27%與-3.06%。預期明年將延續宅經濟商機，高資通產品的發展、5G新興科技等應用，且全球貿易需求回升，助於出口暢旺。估計2021年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為3.76%與3.05%。

展望未來，中研院說，今年全球經濟處於深度衰退，但隨著世界各國對疫苗的積極研發有成，將有助於消費者與企業恢復正常的經濟活動，國際貿易也可望回到正常成長的軌道。然而考慮諸多不確定因素，如疫情的緩解速度，美中兩大國之間多方位的對立態勢與其他地緣政治風險等，都將持續影響全球經濟復甦的速度。再加上兩岸緊張關係的僵局，更將牽動我國貿易、投資與金融市場的發展。綜上，考量不確定因素與預測誤差下，預測台灣2021年全年實質GDP成長率的50%信賴區間為(3.16%, 5.42%)。