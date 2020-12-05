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中研院研究證實：微塑膠愈小愈毒　增加潮間帶生物死亡率

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▲▼ 。（圖／中央研究院提供）

▲中研院研究發現，愈小的微塑膠，毒性越強，將影響潮間帶生物存活和後代生存。（圖／中央研究院提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

直徑或長度不到5毫米的微塑膠，因為體積小，容易被海洋生物誤食。中央研究院與台灣大學以潮間帶生物－紋藤壺為研究對象，發現紋藤壺若從幼生到成體一直食入微塑膠，則下一代幼生的死亡率增加三倍，而且愈小的微塑膠，毒性越強，將影響其存活和後代生存。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳國勤指出，微塑膠最初從被丟棄的垃圾，在海洋中受到陽光照射與海浪衝擊，分解成人類肉眼看不見的微小碎片和微粒，對浮游生物、貝類、魚類來說，它們看起來很像食物。紋藤壺棲息於潮間帶，此區域是指在漲潮時被海水淹沒，退潮時露出的海岸，由於容易受到塑膠垃圾、廢水污染等影響，讓海洋生物面臨的生存壓力倍增。

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陳國勤表示，研究團隊從紋藤壺幼生開始飼養到成體，餵食不同大小及濃度的聚苯乙烯微塑膠，並讓其交配生產下一代。發現長期食入微塑膠的紋藤壺，不但下一代的死亡率比對照組高三倍，研究團隊更發現，當上一代紋藤壺食入的微塑膠愈細小，如直徑1.7及6.8微米等像細菌一樣小的微粒，下一代幼生的死亡率也愈高。

台灣大學生態學與演化生物學研究所碩士余倖霈也說，微塑膠容易附著在浮游生物上，過去研究大多集中於繁殖週期在單一棲地的終生性浮游生物，但海洋中大部份底棲的無脊椎動物有較複雜的生活史，如紋藤壺幼生為浮游生物，成體時行底棲生活，成群附著於水底的岩石上，終其一生可能同時受到水面漂浮及海底沉積的微塑膠影響。本論文為首次針對擁有複雜生活史的海洋生物進行研究。

▲▼ 。（圖／中央研究院提供）

研究結果也進一步發現，雖然微塑膠對第一代底棲的無脊椎動物沒有明顯影響，但是累積的微塑膠毒性卻可能跨越世代，導致潮間帶生物孕育的下一代死亡。

陳國勤指出，這代表微塑膠的毒性將影響浮游及底棲等無脊椎動物的永續生存。此外，由於浮游動物是海洋中重要的蛋白質來源，而微塑膠的尺寸也與浮游生物相近，當微塑膠導致浮游動物在幼生期死亡，或經由食物鏈，毒素放大並累積在中高階掠食者的體內，可能進而影響到整個海洋生態糸統。

研究團隊表示，雖然目前微塑膠對人類健康的影響仍有待研究，推動海洋生態保育是當務之急，呼籲民眾減少使用一次性塑膠、做好資源回收，不讓更多的塑膠垃圾進入海洋。論文已於今年12月發表在《環境污染》（Environmental Pollution）期刊。
 

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