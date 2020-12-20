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狂媽送12歲兒「974萬勞斯萊斯」當生日禮！　網傻眼：愚蠢炫耀

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▲▼狂媽送12歲兒「25萬英鎊勞斯萊斯」。（圖／翻攝自IG／rkoi）

▲狂媽送12歲兒子勞斯萊斯當生日禮物。（圖／翻攝自IG／rkoi）

記者張方瑀／編譯

杜拜一名婚紗設計師出手相當闊綽，除了常常在社群網站炫耀自家名車、出入高級社交場合外，最近更購入一輛價值25萬英鎊（約台幣974萬元）的勞斯萊斯，送給年僅12歲的兒子當生日禮物。如此豪奢的禮物讓許多網友不經大嘆，「我連iPhone都不會送給孩子，更何況車子！」

現年34歲的慕克迪諾娃（Gulnora Mukhedinova）是杜拜高級婚紗Baravia fashion的設計師與創意總監；她還拓產品牌旗下服務，開設同名高級美髮沙龍店，是個在工作表現非常優秀的女性。但除了事業之外，她受到矚目的還有超豪奢的生活。

慕克迪諾娃日前買了一輛價值25萬英鎊的勞斯萊斯Rolls-Royce Wraith，但她並不是要自己開，而是送給年僅12歲的兒子當作生日禮物，羨煞萬千網友。不過，杜拜規定要18歲以上才能考駕照，所以這位弟弟還必須再等6年。

有不少粉絲認為，這是慕克迪諾娃靠自己努力賺的錢，她想要怎麼花都可以，「她替這個家庭努力工作，她可以用喜歡的方式花自己賺的錢。」也有人認為，不論如何都不該給小孩這麼貴重的禮物，「我連iPhone都不會送給孩子，更何況車子，太蠢了」、「12歲連車子都不會開，真的是愚蠢的炫耀。」

▼慕克迪諾娃自己就擁有多輛名車。

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