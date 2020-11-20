勞斯萊斯被噴漆「❤」表白！車主一看肇事者照片笑了：我要找到她

▲萊斯萊斯被噴漆。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西西安樊姓男子和朋友18日吃完午飯後發現，自己停在外面的勞斯萊斯被人噴了幾個大大的紅字，「勞哥，我想認識你。」他哭笑不得表示，噴漆無法擦去，去維修的話也價格不菲。但他調侃稱，「沒什麼大不了，準備先開出去溜一圈。」

西安一輛名車被噴漆，不是因為有人尋仇或追債，而是因為有人表白。據《陝西都市快報》報導，西安一輛白色的勞斯萊斯的車輛被噴上紅字，車外被寫上「勞哥，我想認識你」6字，還有個大大的愛心。

▲還有個愛心。（圖／翻攝自微博）

車主樊男表示，他和朋友一起吃飯，幾輛車停在一起，但聚會結束後，發現自己的車輛被噴上了幾個紅字，內容讓他哭笑不得。

據悉，開汽車租賃公司的樊男，早前因另外一輛勞斯萊斯被雨水淹沒已引起網上熱議。這次，他又再次遭遇奇事，再引起網友討論。

樊男指出，這輛車已購入1年，新車價是600萬人民幣（約新台幣2603萬元）。他表示，上一次車被淹沒已耗費幾十萬元（人民幣，下同）維修，這次字無法擦掉，打算拿去重新噴漆，費用或需幾萬元。

▲噴漆者疑似是一名辣妹。（圖／翻攝自微博）

不過，樊男對這個情況毫不在意稱，沒什麼大不了，準備先將車輛「開出去溜一圈」。

據網傳照片顯示，噴漆者是一名一頭金髮的長腿辣妹。樊男看後表示，他知道噴字的人是一個戴著口罩的女孩，雖然看不清楚樣子，但打算把這位向他表白的人找出來。

►戴口罩也要記得保養

▼車主看到後驚呆。（圖／翻攝自微博）