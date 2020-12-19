台南安定農會新品芝麻糖吸引大批民眾嚐鮮　黃偉哲讚送禮首選

▲台南胡麻產品遠近馳名，安定農會於19日舉辦芝麻糖新品發表會暨農夫市集與農民直銷站活動，市長黃偉哲特地出席站台代言新推出的芝麻糖及農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南胡麻產品遠近馳名，安定農會於19日舉辦芝麻糖新品發表會暨農夫市集與農民直銷站活動，市長黃偉哲特地出席站台代言新推出的芝麻糖，並大力推薦芝麻糖是農會契作優質胡麻製成，傳統美味結合胡麻收成意象的包裝設計，絕對是送禮自用兩相宜。



黃偉哲市長表示，台南是全台胡麻栽種最多的縣市，安定農會對於芝麻行銷頗有獨到之處，今天看到現場人山人海都是為了新的芝麻糖而來，由此見證安定農會推展在地176公頃的胡麻產銷給予農民很大的幫助，因此誠摯向農會表達最大的謝意與敬意，市府也一定和農會全力配合照顧農民，不管是麻油、芝麻糖或其他芝麻製品，都值得大家愛用，也希望全國好朋友一起來認識台南認識安定的好芝麻。





活動現場由市長黃偉哲與農糧署副署長姚志旺、台南區農改場副場長羅正宗、農業局長謝耀清、安定農會總幹事王寶民、六甲農會總幹事許書豪、立委郭國文及市議員陳碧玉、李偉智等貴賓一同參與剪綵儀式，黃偉哲更化身大廚親自料理麻油煎蛋與麻油雞，且迫不及待大口品嚐直呼好吃，並一一走逛各攤農特產品，引起鄉親熱情拍照留念。





農業局指出，安定區胡麻種植面積達176公頃，在台南排名第四，年產量約194公噸。安定農會與農民契作優良胡麻品種「台南一號」，契作面積約50公頃，除了適合胡麻生長的土質、氣候與精進的栽培技術，並針對胡麻產品加工過程與檢驗層層把關，因此產製的芝麻糖、胡麻油等品質都非常優良，並希望透過開發新產品及辦理推廣活動，讓消費者支持安定區在地胡麻產品，創造胡麻產業正向循環發展。





農業局長謝耀清進一步表示，安定農會為鼓勵青年返鄉從農，並保障在地農民收入，於108年設置農夫市集與農民直銷站，讓在地青年農民、小農可以現採現賣，消費者也能享用低碳排放、新鮮可口的農產品。另外，農會持續協助農民取得3章1Ｑ認證、產銷履歷及有機認證，為農產品提高附加價值，更為消費者的食安把關。



芝麻糖新品發表會暨農夫市集與農民直銷站活動除了有芝麻糖試吃、古早味胡麻料理示範品嚐及精彩表演外，民眾只要在農夫市集或農民直銷站消費滿588元即贈送麻油雞品嚐券1張、滿888元贈送芝麻糖1包、滿1088元贈送保冷袋1個，以及在農會彩繪牆拍照打卡上傳FB，即贈送當令時蔬1包，數量有限，送完為止。市長黃偉哲歡迎大家來安定農會逛市集多採購，有買有送絕對超值。

推出不受年齡限制、人人都愛的Longchamp尼龍包

