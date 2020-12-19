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批踢踢25週年將推新系統　2次紫爆都跟政治有關！創世神架出傳奇

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創立25年台灣最大BBS論壇「批踢踢實業坊」，它孕育一個世代的網路文化，出過無數名人與流行語，像鏡子映照社會變化。

▲創立25年台灣最大BBS論壇「批踢踢實業坊」，它孕育一個世代的網路文化，出過無數名人與流行語，像鏡子映照社會變化。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣最大BBS論壇「批踢踢實業坊」（以下簡稱Ptt）創立25年了。它孕育一個世代的網路文化，出過無數名人與流行語，像鏡子映照社會變化。

當年的小大一（大一新鮮人）如今走入前中年期，有人持續貢獻台灣數位資訊產業，有人轉行鄉民參政，有人在Ptt上化身另一個人格發洩心中情緒，也有人遇見人生的另一半。

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青春或已遠去，但Ptt精神不死。Ptt即將推出新官方手機版APP，迎向下一個世代。此刻我們採訪多位資深鄉民，述說那個年代的青春成長記憶。

時光機的起點是1995年9月14日，Ptt在台大男8舍618室的角落誕生，使用者從杜奕瑾1人，到今日的150萬。那時大學校園裡的BBS站群雄並立，不良牛、陽光沙灘、淡江蛋捲…南北各大學系所都有自己的BBS站。

八卦板哆啦王。

▲八卦板哆啦王。

Ptt傳奇人物張爸。

▲Ptt傳奇人物張爸。

表特板神龍Z9。

▲表特板神龍Z9。

21年股票板板主。

▲21年股票板板主。

堅持非營利　評價中肯鄉民擁戴

BBS是校園生活的延伸，大學生們的食衣住行、疑難雜症，談戀愛丟即時訊息（水球），查詢感興趣對象的檔案、暱稱，閱讀免費的考古題庫，透過各類興趣看板發文章討論。對於當時的大學生來說，BBS是大學生活的青春回憶之一。

2001年接任系統總監的莊靈（ID：in2）對Ptt貢獻良多，任內從5千人上站成長30倍，逐步稱霸，成為第1大站。莊靈回憶，那時台大電機系的BBS站「不良牛」與Ptt經常上演擂台戰，互尬技術、硬體、功能，他靠著強大寫程式能力擴充功能；站務總監張哲宣（ID：okcool）負責營運：「當時真的很像打仗，例如某個體育、動漫的看板很熱門，我就寫信問他們的板主要不要來Ptt？類似挖角的概念。」站長群就像螞蟻雄兵，一群沒領錢的志工、去中心化的討論管理運作，每個人自發貢獻。

2004年，因有板主被指控始亂終棄，使用者們為主持正義發文製造動亂，當時站務總監黃健祐（ID：Junchoon）評論該亂象：「看熱鬧的鄉民請退到黃線外。」「鄉民」此後成為Ptt使用者代稱。2006年，Ptt總註冊人數達到75萬人，鄉民熱議事件登上新聞板面，影響力擴及現實生活，如：鳳山凱名、高捷男、mini158跳樓事件。

杜奕瑾在就讀台大資訊系大二時，以舊電腦、開源軟體架了Ptt，影響一個世代的BBS文化並活躍至今。

▲杜奕瑾在就讀台大資訊系大二時，以舊電腦、開源軟體架了Ptt，影響一個世代的BBS文化並活躍至今。

鄉民們在討論中創造各種流行語，形成Ptt獨有的網路次文化。高人氣帶來商業化的可能性，但創站站長杜奕瑾拒絕。他認為，商業化可能讓Ptt站上的資訊受到操控，失去原本自由而真實的面貌。

堅持非商業化的言論自由，塑造出樸素直接的「真實評價」，用鄉民的話來說，就是「中肯」，深得信任因而具備強大的影響力。八卦、黑特、笑話、棒球、NBA、性、表特、男女、股票、動漫、購物，任何人都能找到自己感興趣的看板。每逢選舉、體育賽事、地震、災難等重大事件發生，Ptt成為人潮聚集地，發起各種動員討論。

賣帳號亂象　一度停止註冊申請

2008年Ptt進入興盛期，之後莫拉克風災、奧運資格賽8搶3、連勝文遭槍擊、李宗瑞偷拍事件，皆在棒球板、八卦板造成綠爆（3萬人以上、6萬人以下）的討論盛況。2013年，鄉民在八卦板、軍旅板爆料洪仲丘的霸凌內幕，39位鄉民自發組成「公民一九八五行動聯盟」，發起「萬人凱道送仲丘」活動，更是Ptt首次展現其社會動員力，證明鄉民絕非只是「萬人響應，一人到場」的鍵盤戰士。

Ptt成立20週年的進板畫面，以「紫爆」（超過10萬人）聚集為主題。（翻攝自Ptt）

▲Ptt成立20週年的進板畫面，以「紫爆」（超過10萬人）聚集為主題。（翻攝自Ptt）

2014年太陽花學運占領立法院，3月23日那個警察驅離行政院學生的晚上，Ptt首次達成紫爆，超過10萬人聚集在八卦板。該年8月高雄氣爆，Ptt單日上線人次突破千萬（含重複上線達1158萬9,573人次）。2018年底的六都9合1地方選舉，台北市長候選人柯文哲、丁守中開票拉鋸超過深夜12點，八卦板於凌晨紫爆數小時。站史上的2次紫爆都與現實政治息息相關。

Ptt走過25年，有人說它已凋零衰退。近年，網軍、公關公司申請大量分身帳號企圖發文帶風向，原本被認為接近真實評價的討論氣氛，如今已打上問號。2018年六都選舉，Ptt更出現賣帳號、新申請達1天上千萬的現象，使得以人工審核帳號申請的管理團隊無法負荷。Ptt站方乾脆停止註冊申請，並清除大量多重、異常帳號（今年恢復台大信箱註冊）。使用者人數呈現雪崩式下滑，平均在線人數只剩約6萬，相較2年前的紫爆盛況攔腰砍半。

而今鄉民的真實面貌是什麼？八卦板新流行嘲諷鄉民都是「4％」（指民眾黨支持者，源自2020年高雄市長補選時，代表民眾黨參選的吳益政僅獲4％得票率）；又或者2015年興起的「母豬教」，使用者ID：obov以一句推文「母豬母豬，夜裡哭哭」引發熱潮，部分鄉民便開始使用「母豬」「台女」攻擊不符合他們想像的女性。母豬教教主obov告訴我們：「本來就鬧著玩的，也沒啥摸（什麼）想法。」鄉民鬧著玩，背後也有深意。有社會學者稱此厭女現象背後是「多數的失敗者」心理，仇恨女性以發洩怨念，或也反應台灣某種精神上的停滯；有鄉民認為，母豬教是所謂失敗者、魯蛇，是一撮少數人創造出來的網路聲量。

陷更新困境　將推手機版APP

Ptt缺乏新血，老舊的程式語言也面臨更新困境。2008年接任系統總監至今的蔡鎮宇（ID：wens）說：「以前都是系上有興趣的學生自願或被找去幫忙。但其實做這件事需要的背景知識滿多，如果不是進大學前就有接觸，或是大學期間非常愛鑽研，其實不是很能夠勝任。」Ptt以上世紀出現的古老程式碼「C語言」寫成，像古老的拉丁文，愈來愈少人會。近年沒有資金收入，目前暫無計畫擴充硬體，僅維持現有站台營運。

站務總監張哲宣擔任站長十多年，也擔任過兄弟象板板主，如今催生Ptt的官方手機版APP。

▲站務總監張哲宣擔任站長十多年，也擔任過兄弟象板板主，如今催生Ptt的官方手機版APP。

為突破困境，站務總監張哲宣去年下半年到黑客社群「g0v台灣零時政府」舉辦的黑客松上提案，「g0v也是講求非營利、原始碼公開，我們描述Ptt的困境，有2、30位工程師參加。」他說未來APP將提供更多工具，使用者可以自行選擇篩選與排序方式，「例如每一個推文會讓使用者給予正評或負評，按照評價排序篩選大家認可的留言，就不用去搶前五樓，但還是可以選擇按照原本的時間排序。」

從撥接數據機走到寬頻、智慧型手機、LINE、臉書、Dcard盛行的時代；從台灣還沒有總統直選、經濟蓬勃發展的亞洲四小龍，走到後太陽花網路社會運動改變現實的時期。這座古老堡壘正重新轉生為新媒介，而當年的大學生都已長大，他們的青春回憶在Ptt。


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