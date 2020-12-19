「我在批踢踢認識老婆」他有位詩人爸爸　靠《哆啦A夢》成功脫魯

▲張遠說自己玩Ptt時已念碩士，年紀算是不青春了，寫博士論文的困頓，讓他透過用Ptt與看漫畫《哆啦A夢》來抒發心情。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有哆啦A夢在家的時間在幹嘛的八卦嗎？「在《哆啦A夢的假期》中，哆啦A夢提到他的工作就是照顧大雄，所以其實是沒有假期的…」有沒有胖虎唱過幾首歌的八卦？「確切有歌名的2首、有歌詞的8首、專輯名稱1張。其他不知名的歌曲百首以上。」大雄到底在自己家的樓梯摔跤過幾次？跌了這麼多次，都不會癱瘓？「次數沒有想像中多之外，總共14次中，有6次都靠道具讓傷害變小或沒有傷害，所以目前來看是沒有會癱瘓的問題。」

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43歲的張遠，被鄉民稱為「哆啦王」，畢業於台大歷史所博士班的他，聊起《哆啦A夢》篇篇詳細考證進行分析。他稱自己很宅，說起詩人父親張健離婚後與母親分居，因為父親不懂得打理生活，因此排行老二的他負責照顧。「我的青春就這麼消失了。」

父親前年過世，而他在那年跟老婆登記結婚，2人都是台大校友，老婆用Ptt寫信找他聊哆啦A夢，聊熟了，相約看哆啦A夢電影《大雄的金銀島》。「前一天見面，她跟我說手機號碼跟名字，我才發現她是女的，見面以後要了LINE，就脫離Ptt層次了。」

藉哆啦A夢 消遣紓壓成功脫魯

若是用鄉民流行語來講，他脫魯了。脫魯的意思是脫離loser，他的魯蛇心態從讀博士班開始，從小到大雖然不是《哆啦A夢》裡出木杉（王聰明）那種第一名資優生，但從沒為課業困擾過，直到寫不出論文，他開始看《哆啦A夢》、玩Ptt，在Ptt2（Ptt的分站）個板發廢文。「無病呻吟，就寫一篇文，今天論文又沒有進度。」

「我對大雄有進一步認識，就是自己也遇到困境，可以去體會弱者。」他的帳號登入次數是8,399次（Ptt登入次數一天只計算一次），在資深鄉民排行榜是前50名，算是重度使用者，每天起床就打開電腦登入。他在八卦板回答鄉民提問成名，而在此之前，他已在漫畫吐槽板Suckcomic談哆啦A夢，而成為小有名氣的達人。

2012年，張遠在部落格製作Ptt事件的懶人包，編寫了421條Ptt事件條目。「只要有大事件，我就即時報導，因為八卦板文章太多，比較有名的是『督割事件』。」一位李姓士官長表示割草時，被石頭彈到眼睛造成視網膜破裂，友人貼出文章後，引起鄉民激憤聲援，認為他遭軍方霸凌。後來當事人說詞反覆，軍方也另有說法，最後成了羅生門。因此有「莫忘督割」這句用來提醒鄉民小心煽動與操弄的流行語。「這個事件變化很多，一開始大家同仇敵愾，對軍隊憤慨，後來又逆轉，那真的心情起伏，你會很投入這件事，覺得要找出真相。」洪仲丘事件爆發時，他也整理了懶人包，方便鄉民與外界了解事件經過。

他創立網站《Ptt鄉民百科》是因為過去鮮少正式報導與學術研究，許多Ptt專屬事件無法成為維基百科的條目。「很多特殊名詞、鄉民的次文化，以及只屬於Ptt的特殊事件，都能在上頭找到資料，對於回憶事件蠻有幫助的。」

Ptt的影響力來自能反映真實評價。他以GOOGLE搜尋舉例，用關鍵字查評價時常跳出：XXX、Ptt。這表示許多人對鄉民評價的認可。「你到網上看部落客文章，會懷疑是不是廠商業配，評價就打折扣，你自己是鄉民，可以知道為何有人願意在Ptt寫一篇長文章，而某篇文章下的推文會讓你覺得真實。」

最怕有一天 上Ptt不知要幹嘛

五樓、在我床上、鄭公吃洨、柏油炸你全家，曾經興盛的流行語與Ptt人物，隨著時間過去成了回憶。近年Ptt停止開放註冊新帳號（現在僅能使用台大信箱註冊）。張遠憂心，沒有新的活水，對於社群傷害巨大。「對方頂多花更多成本入內，但沒有新的註冊人員，耗到最後Ptt更衰弱，雖然不會被利用，但你也什麼都沒有了。」

Ptt仍有許多事件在看板上發生，Ptt鄉民百科仍繼續填上許多「XX之亂」的代號。但張遠無空閒撰寫條目，也發現熱心的鄉民少了。「再10年，整個Ptt死氣沉沉，裡面的文化不能承載那麼多了，我們會覺得上去要幹嘛？像你現在去不良牛（BBS站），也不知道幹嘛，沒人。」

所以最恐怖的是上Ptt不知道要幹嘛？「對，如果有那一天。」

八卦板哆啦王

張遠，43歲

ID暱稱：ffaarr（遠）

登入次數：8,399次

有效文章：2,020篇

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