Z9神龍一眼猜出「纖腰妹」身分　肉搜技巧公開！帶動《我猜》熱潮

▲吳達偉大一時常在表特板發表各種正妹文章，風潮席捲全台大專院校。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

跟吳達偉走在台大校園，面前經過一名穿黑色短上衣、緊身牛仔褲女孩，露出一截纖腰、踩著高跟鞋婀娜而去。問他：「這樣你神得出來嗎？」他老練地回答：「這不是熱舞社就是國標舞社，會露腰的女生不多。」經過農推系，他又說：「以前常看到翁滋蔓在這被男生用腳踏車載走。」翁滋蔓是當年校園美女，被鄉民封為「台大五姬」之一。

主導抽學伴 表特板供正妹資訊

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吳達偉大一時擔任機械系公關主導「抽學伴」（大學生認識外系同學的重要社交管道），利用機會取得ID姓名電話對照表，逐漸掌握各系所正妹名單，知悉哪位系花最近交了男友、哪個熱舞社美女很受歡迎。他神情回到青春期男孩：「在宿舍除了念書就是打BBS，從晚上6點到睡前全都在鍵盤上，面對一個黑畫面丟水球、灌水、打嘴砲、蒐集資訊，但我還算行有餘力啦！上課全勤，還有拿書卷獎。」

他在家裡和學校是乖寶寶，但在BBS上是另一個人格。大一下學期，他另創ID ZZZZZZZZZ9。「大家會在表特板（表特由beauty音譯而來，指美女）上討論在什麼課、看到誰，大概描述一下外表或穿著，我就猜啊！抽絲剝繭，想說那個時間、地點應該是外文系的大一國文課吧？」那時連無名相簿、數位相機都還不普及，他根據極少線索，短時間內猜出鄉民口中那位美女的身分，「都是純文字提供資訊，有7成把握才會出手，命中率有8成吧。」鄉民嘖嘖稱奇，他被譽為「神龍」「Z9大神」。每次一發文，底下紛紛推文「娘子，快跟牛魔王出來看神龍」，流行語「神一下」也是因為他。

紅到什麼程度？Z9大神連續囊括三屆Ptt名人榜第1名，帶起校園美女評比風潮，延伸到電視圈，綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》週週請文藝風、運動風…不同主題美女來上節目。「每個禮拜六晚上9點，鄉民最愛待在電視機前，『第一位歡迎XXX』，主持人唸完資料，我們就比賽誰最先找出這個美女的相簿和個人資料，同時有千人在線。節目一播完，一到五號全部列出來，裡面大概有3個是我找的。如果這集節目是帥哥，鄉民就說：『下班囉！』整個在線人數往下掉。」

他觸角遍及台北市的台大、政大、師大、國北師、市北師，一間間攻城掠地，「基本上顧好這5間差不多，遠一點到銘傳、文化，就像北伐。」

無名小站相簿開始流行後，他的神人範圍擴展到新竹清交、南部，「我把知名美女相簿加到我的最愛，按學校分門別類，找資料就很快。那時各校都在傳說Ptt表特板很神，開始聞風來板上許願，我有時候看相簿，有時候用背景猜，純遠端作業啦！Z9只此一家別無分號。」無名小站廣告詞一度打出：「網路美女與Z9的一致選擇。」

▲吳達偉（左）與翁滋蔓（右）大學時的合照。

鄉民一開始不知Z9是誰。對他來說，那只是網路上另一個人格：中二屁孩，愛看美女，注重外表，講話白目。「大家都說現實中的我看不出來是Z9，這句話，我人生15年一直聽。」吳達偉是桃園人，家中開鋼筆工廠，從小就會幫忙組裝，乖乖念書上台大，穩穩畢業娶妻生子，太太是政大校園美女，他畢業後當科技業工程師，29歲早早當爸爸。

隨著出社會工作，他關注的板也從表特板變成車板、科技業、股票板。2014年，他跟雞排妹在臉書互嗆，鄉民群起攻擊Z9。他心想，我有家庭、小孩，還要這樣當Z9跟網美鬧到何時？「好吧，我就不解釋，自己默默消失，就是時間點到了。」但直到今日，表特板鄉民欲神美女仍大喊「跪求神龍」「有請神龍再現」。

神龍不再現 切割Z9煥新從政

Z9再次出現在公眾眼前，是2019年，他代表台灣民眾黨參選板橋區立法委員。「2018年9月柯文哲競選台北市長連任，要海選發言人，那時白綠分裂，我擔心中間勢力4年就這樣沒了，就去報名，最後被刷掉，算是真正有踏出從政行動第一步。後來民眾黨要提名區域立委，我想說身先士卒，去當神風特攻隊。」首次參選，他拿下20,579票，占11.67％，排名全黨第三。

▲吳達偉（右）去年代表民眾黨參選立委，黨主席柯文哲（左）力挺鄉民參政幫忙輔選，他的競選背心也打出Z9名號。

「我主打年輕、新、理工爸爸，但不會提Ptt，一般民眾也聽不懂Ptt、Z9是什麼。我跟Z9切割很久了，有比較正常的形象。」他現在是民眾黨不分區立委高虹安辦公室主任，一邊在立法院學習政治實務，一邊與太太共同經營行銷公司，計畫繼續鄉民參政，「理工科思考比較會看論點、數據、事實，不是看顏色講話。」問他對於參政而言，Z9是正資產還是負資產？他想也沒想：「還是正資產啊！」

表特板神龍

吳達偉，36歲

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