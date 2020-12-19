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王毅：美方政客涉華政策出現「4個戰略誤判」

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▲▼ 大陸外交部長王毅 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 中國國務委員兼外長王毅。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

中國國務委員兼外長王毅18日在北京同與美國亞洲協會舉行視頻交流。談到現今中美關係。王毅表示，中國始終希望與美國不衝突不對抗，彼此尊重合作共贏為基調的中美關係。遺憾的是，每天聽到的幾乎都是美國政府高官在攻擊指責中國，而且沒有任何真憑實據，只是一種不負責任的「有罪推定」，甚至是一種情緒化的宣洩。

陸媒澎湃新聞報導指出，中美出現不信任的狀況，王毅認為，根源在於美方一些政客在涉華問題上，出現戰略誤判策略，並且列出四個誤判。

王毅強調，一是無視中美存在廣泛共同利益和巨大合作空間，從戰略認知上將中國列為主要競爭者，甚至視中國為威脅，這就扣歪了第一顆紐扣。沿著這條路走下去，我們看到的是不惜發動「全政府戰略」，集中幾乎所有資源來打壓中國。這是犯了方向性錯誤。中國不是美國的威脅，過去不是，將來也不是。

王毅說，二是從意識形態偏見出發，攻擊和抹黑中國共產黨。中國共產黨是中國憲法確定的中國領導力量，與中國人民血肉相連、命運與共。對中國共產黨的攻擊，等於是對14億中國人民的攻擊，注定不可能成功，只會失敗。

▲▼ 大陸外交部長王毅 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲王毅認為中美之間要盡快放下對立，重新回到和平合作共贏的關係 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

談過去歷史問題，王毅進一步指出，美方期待通過極限施壓迫使中方屈服。中國歷史上曾遭受過列強的欺凌，但這一屈辱的時代早已一去不復返了。美方在對華問題上的強權邏輯只會激起中國人民更加堅定的回擊。

王毅強調，美國在國際上搞反華同盟，現在是全球化時代，各國利害相關，絕大多數國家都不願被迫選邊站隊，更不願被綁上與中國對抗的戰車。

最後，王毅說，事實已經並將繼續證明，如果無視中美建交40多年來取得的合作成果，無視兩國有識之士為發展中美關係付出的多年心血，無視國際社會期待中美兩國和平共處的真誠願望，那是不得人心的，也是不可持續的。

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