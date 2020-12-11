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警告反華勢力該收場　王毅：中美關係成為公道與強權的較量

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▲▼王毅。（圖／翻攝自新華社）

▲王毅。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國新一屆政府即將於2021年上台，中美關係走向受到外界關注。中國國務委員兼外長王毅11日發表講話稱，「美國國內反華勢力的倒行逆施該收場了。」

王毅當日在北京出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式發表演講時表示，今年的中美關係經歷建交40多年來最嚴峻的局面，在世界最需要團結協作的時候，美方卻在單邊主義的道路上越走越遠，成為當今國際體系的最大破壞性因素。

「美國國內的反華勢力出於一己私利和政治偏見，對中國進行不擇手段的造謠抹黑，毫無理智的打壓制裁，甚至挑動意識形態對立，企圖把世界推入新冷戰深淵。」他說，美方這些人的倒行逆施該收場了。如果繼續執迷不悟，不僅將損害美國自身的信譽，危及世界和平穩定，也終將被世人和歷史所唾棄。

王毅強調，中美關係呈現的複雜性已經超越雙邊範疇，成為多邊與單邊、進步與倒退、公道與強權之間的較量和選擇。中國捍衛的不僅是自身的合法權益，更是各國的共同和長遠利益。中方維護的不僅是規範中美交往的政治基礎，更是各方都應遵守的國際關係準則。中方追求的不僅是本國的正當主張，更是為了伸張國際公平正義。

王毅又指出，中美關係又來到了一個新的歷史關口，雙方有必要反思近幾年兩國關係陷入低谷的教訓，重建中美關係健康穩定發展的戰略條件，雙方應當為此相向而行，共同努力。

他建議，首先是重開對話，力爭求同存異，穩妥管控分歧；二是重啟合作，當前雙方應就抗疫開展協調合作，共同戰勝疫情，同時也有責任就全球經濟、氣候變化、反恐、網絡等重大問題加強溝通；三是重建互信，美方應該端正對華戰略認知，不把中國視為威脅，以積極和建設性的心態看待中國發展。

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