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遭轟彰化違章冠全台　縣府回擊：環團向中央檢舉新建農廠奪第一

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▲被環團指違章全台第一，彰化縣政府澄清。（圖／彰化縣政府提供）

▲被環團指違章全台第一，彰化縣政府回擊。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

環團日前到彰化縣府前廣場陳訴農地工廠議題，提出包括農地違章工廠佔地面積、農地污染數量面積、檢舉新建農地工廠數量、經濟部交辦未處理數量，彰化縣皆列全台第一，甚至嘲諷縣長王惠美是「違章之母」，縣府今(18)日對此一一做出澄清說明。

建設處表示，彰化縣的環團很認真，向中央檢舉彰化縣新建農地工廠數量是全台第一，但是事實上，經查依照營建署2019統計，彰化縣新增違章約3.1件/萬人，台中市20.1件/萬人，南投縣1.3件/萬人，雲林縣5.5件/萬人，彰化縣並不是全台第一。

▲被環團指違章全台第一，彰化縣政府澄清。（圖／彰化縣政府提供）

▲農地解污染效率全台第一。（圖／彰化縣政府提供）

經綠處指出，經濟部交下彰化列管未登記工廠家數計122家，雖然縣府經綠處人力非常吃緊，從3月迄今已依工輔法積極輔導超過3000家工廠辦理合法化作業，並對中央交下案件逐一清查。

經綠處清查結果，122家列管案件有82家非屬工廠，有住家、空地，倉庫等，實際上違反工輔法的只有10家，13家辦理合法作業中，13家大門深鎖需再追蹤，等於將近8成為不實農地工廠檢舉。

▲被環團指違章全台第一，彰化縣政府澄清。（圖／彰化縣政府提供）

至於農地污染數量面積，平均每年解列面積與效率是全國第一，環保局指出，縣內針對環保署調查列管335公頃污染農地，自2016年起積極進行整治，目前已有近9成約300公頃完成污染改善，經地力回復後於2017年起陸續解列，預計12月底解列面積將超過7成達244公頃，並於2021年底全數整治完成。

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