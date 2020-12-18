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罷免案成立「明年開投」！　黃捷回應了：高雄從不畏懼做出選擇

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▲▼高雄市議員黃捷罷免案成立。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市議員黃捷針對罷免案成立做出回應。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

中央選舉委員會今（18日）會議審查通過黃捷罷免案，宣告該案成立，同時決議罷免案將於110年2月6日舉行投票。對此，黃捷辦公室稍早做出回應，「蕃薯不驚落土爛；高雄從不畏懼做出選擇，相反的，投票是高雄人引以為傲的武器，曾經打過的光榮戰役！」

高雄市議員黃捷辦公室今下午以「高雄不畏做出選擇！2月6日，做個驕傲勇敢的『鳳山囡仔』！」為題，針對罷免案發表聲明，全文如下：

六個月前，高雄人寫下了一場史無前例的民主新頁，其中鳳山就有超過十一萬的鄉親挺身而出，身為鳳山子弟的我，更榮幸能成為其中一份子。每一個堅毅的高雄人，守護家鄉的決心，造就了高雄成為一座偉大城市。

要讓高雄的正義與溫暖永續長存，還有很長的路要走。消除仇恨、弭平歧見、深化民主、建設高雄，是六個月以來，所有高雄人努力的目標。不幸的是，六個月後，高雄、鳳山即將面臨再一次的挑戰。我們不會讓歧視與謾罵侵蝕高雄，更不容許威權反動與假消息，阻礙自由的台灣。

「如果我們選擇了最能為人類福利而勞動的職業，那麼，重擔就不能把我們壓倒。」

身為高雄市民一票票選出來的民意代表，為鳳山鄉親服務的代議士，承擔這次的挑戰，既是責任也是義務。做為高雄市議員，更是本應時時刻刻接受人民的檢驗。

就任以來，我已連續三會期獲得「十大問政優質議員」的肯定，成功推動包括鳳山公共腳踏車站點、台鐵鳳山站地下站體空污改善、鳳山機車路權平等、友善行人環境、鳳山溪增設水質監測站、收出養家庭享有公共托育資格、青年租屋環境稽查、消防員工時認定時數上升、都委會旁聽開放市民錄音錄影等具體成績。

但同樣身為台灣人民，我知道我們期望政治人物做的，永遠更多更好。因此無論是支持或反對我的人， 都歡迎你們將銳利的劍指著我，提出質疑與挑戰。只要能秉持著理性與事實，民意的監督與投票權的行使，會成為推動我，甚至推動高雄進步的力量。

2018年，感謝18420位朋友的支持，讓我能為鳳山服務。
現在，鳳山需要更多的人挺身而出，攜手面對這次的挑戰。

蕃薯不驚落土爛，被仇恨蒙蔽的言論與盲從報復的心理，不會將高雄擊垮。高雄，從不畏懼做出選擇。相反的，投票是高雄人引以為傲的武器，曾經打過的光榮戰役。

我是黃捷，高雄市民、鳳山的子弟，
明年2月6日，請大家再站出來一次，
做個驕傲勇敢的高雄囡仔！

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