國中兒泳池被欺負！父狹路遇仇人「加碼2打1」　3人送辦





▲洪男衝突過程受傷留在事發地點。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名韋姓男子因就讀國中的兒子遭另名洪姓男子欺負，雙方在游泳池狹路相逢，韋男因愛子心切上前想討回公道，沒想到一言不合之下竟開始動手，韋男的朋友見狀也加入戰局，三人就在外頭馬路上打起來，嚇壞來游泳的民眾趕緊報警，警訊後將3人依社維法移送簡易庭裁處。





▲洪男衝突過程受傷留在事發地點。（圖／記者洪靖宜翻攝）

事情就發生在17日晚間19時30分許，警方接獲民眾報案於鳳山區自強一路某一游泳池外有人在打架，到場時僅發現一名46歲洪姓男子受傷，立即通知救護車到場協助就醫。經瞭解，起因是47歲韋姓男子就讀國中的兒子，日前於該泳池內遭洪男欺負，而沒想到17日在同樣地點，洪男又藉故找韋男兒子麻煩，韋男因愛子心切，因此上前找洪男理論，兩人爭執過程中越演越烈，大打出手，韋男朋友見狀也加入戰局，一同出手毆傷洪男，洪男因心有不甘也還手反擊，三人公然在馬路上互毆，然洪男因隻身一人，不敵兩人聯手攻擊，手腳擦挫傷留在現場，而韋男與友人則轉身離開。

現場警方調閱相關監視器畫面釐清現場狀況後，分別通知三人到案說明，三人均表示不對對方提出刑法傷害告訴，然警方仍以社會秩序維護法加暴行於人函送簡易庭裁罰。

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