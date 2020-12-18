空勤總隊高雄新棚廠啟用！6架黑鷹增裝搜救裝備

▲空勤總隊新棚廠啟用。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

內政部空中勤務總隊位於高雄的新駐地棚廠廳舍18日落成啓用，而總統蔡英文、內政部長徐國勇也特別前往慰勉。對此，空勤總隊表示，新棚廠的啟用，加上日前完成最後一批黑鷹直升機接機，完訓後將加入救援行列，以及第三大隊第一隊正式復編與空勤擴充組織人力編制的規劃，都是希望讓辛苦的空勤夥伴有更好的工作環境，提升整體飛行的安全。

蔡英文也表示，政府從109年7月起，特別增加空勤飛行員的攬才留才獎金，提高空勤人員與共勤機組員的鐘點費，並加速充實駐地設施和人力，要給空勤總隊更完整的支持。目前空勤總隊人員編制，難滿足任務日趨多元繁重與指揮管制之需求，請內政部檢討組織編制，希望能更有效達成任務，確保飛行安全。

此外，空勤總隊也表示，最後一批6架重型黑鷹直升機接機任務，在109年10月8日完成，空勤自受命換裝黑鷹機隊起，經歷6年，克服諸多的困難，到109年全數接機完成。

此外，這批6架重型黑鷹機加裝6項搜救裝備，將承接西南海域的救援任務，大幅提升夜間海上的搜救能量。總統也特別期勉空勤按部就班完成相關整備與訓練，完訓後加入救援任務序列，確保南部地區國人生命財產的安全。

▲蔡英文蒞臨慰勉。（圖／記者吳世龍攝，下同）

另外，為執行現有空中勤務總隊勤務能力，接收15架新型黑鷹直升機均需增裝基本任務裝備，以利未來災害防救任務執行。必備基本任務裝備規劃，而其中其裝備包含，機外吊掛系統、救災勤務用無線電、空中滅火水袋及線路、機內輔助油箱管線路、機身塗裝。

此外，考量航空器酬載能力，與海上夜間搜救任務區域規劃及撙節預算因素，15架黑鷹直升機僅6架增裝特殊任務裝備，執行日、夜間搜救任務，守護海上勤務區內航行與作業船隻民眾生命安全，其中包含氣象雷達、目標定位系統、搜救尋向器、前視紅外線、搜索燈、衛星通訊系統。