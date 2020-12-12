王浩宇拿牛排開原住民玩笑　自家立委也不挺：政治人物應嚴肅以對

▲民進黨立委伍麗華。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇日前在臉書貼出牛排照片，內文提及「這裡面，有賽德克巴萊嗎？阿姨說」，不僅引來國民黨原住民立委孔文吉、鄭天財強烈不滿，就連民進黨原住民立委伍麗華也表達不滿，要求王浩宇應該負責的把脈絡交代清楚，「涉及族群問題，政治人物應該嚴肅以對」。

伍麗華表示，如果王浩宇是為了凸顯社會對原住民的不認識、不尊重，更應該負責的把脈絡交代清楚，涉及族群問題，政治人物應該嚴肅以對。

伍麗華說明，在賽德克語中，「Seediq」這個字原意是指涉「人」，「Bale」則是「真正的」意義，「Seediq Bale」即是「真正的人」，因此這樣的玩笑不僅嚴重傷害賽德克族人，又再次顯現了大眾對族群認識不足而造成的輕慢。

▲伍麗華於立法院質詢行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



伍麗華指出，自己幾天前才在立法院內政委員會質詢《反族群歧視法》的推動進度，她特別提到，台灣社會因為對於原住民族缺乏正確認知，而發生的歧視事件不勝枚舉，但總是看不見相關的部會或當事人出面承擔、道歉。

伍麗華說，自己當時即要求內政部，行政院既然已於今年5月設置「消除種族歧視推動小組」，推動小組就應積極、主動處理層出不窮的類似案件，未來不要再讓原住民族獨自面對社會歧視的現象，並研議主動掌握歧視事件的機制，提供各事件相關當事人及部會主動應對之建議，以逐步建立社會正確認知。

此外，國民黨立委李德維11日於立法院質詢時，也質疑王浩宇此篇貼文涉及消費原住民，甚至有種族歧視的意涵。行政院長蘇貞昌則回應，自己並沒有看到此篇貼文，政府對原住民都很尊重，不應該有任何歧視。

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