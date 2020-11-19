首屆「2020台中女麗購」票選主視覺　投票抽藍芽鬧鐘喇叭

▲首屆「2020台中女麗購」主視覺邀請民眾票選。（圖／台中市政府提供，下同）



消費中心／台中報導

迎接歲末採購旺季，台中市政府經發局延續購物節精神，策劃首屆「2020台中女麗購」，今年12月9日起至明年2月6日止，民眾到台中任一店家消費滿500元即可參加抽獎，最大獎黃金50兩，其中美容美體、百貨零售、運動休聞、旅宿餐飲店家更將推出女性專屬優惠；象徵「活力、美麗、魅力」的三款活動主視覺也於18日首度曝光，邀請全民票選，有機會將藍芽鬧鐘喇叭帶回家。

經發局長張峯源表示，「2020台中女麗購」邀請全民參與，60天活動期間將延用今年的「臺中購物節APP」，舉辦線上天天抽、週週抽、雙週抽、月月抽大獎，最大獎「壓軸抽」黃金50兩。消費民眾從手機APP登錄消費發票，每累計500元即可獲一次抽獎機會；此外，還有線上驚喜禮贈送活動，鼓勵民眾踴躍參加。

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此外，市府看準近年「她經濟」勢力崛起的女性商機，迎接歲末到來的耶誕節、跨年慶及農曆過年三大節慶採購旺季，「2020台中女麗購」與美容美體、百貨零售、運動休聞、旅宿餐飲等產業合作，推出共8週主題特色活動，天天優惠週週精彩，有信心為台中帶來新一波消費高峰。

經發局指出，「2020台中女麗購」主視覺票選活動共設計3款，強調女性自信與自主消費力，結合象徵女性「活力、美麗、魅力」等特質的鮮活意象，歡迎民眾至票選活動頁面（https://www.surveycake.com/s/w1xze）選出最能代表「2020台中女麗購」精神的主視覺；活動獎品「高級無線藍芽鬧鐘喇叭」限量20組，每人限抽一組。