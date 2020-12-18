保護總統的密勤局　可能被迫要把川普「攆出」白宮

▲這是明年1月20日當天可能發生的場景：川普(左)硬是不肯離開白宮，並且嗆拜登說：「我就是不走，怎樣？(組圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國《商業內幕》網站周五(18日)報導，歷史上美國密勤局從來不曾把一位總統「拖出」白宮。然而，當新任總統出現在白宮門口時，如何處理一位不肯認輸的前總統，美國政府工作人員並沒有現成的操作手冊。

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，川普總統目前仍拒絕承認選舉結果。他私下告訴一些顧問，他不會在拜登就職典禮當天離開白宮。上述消息引發媒體猜測：當新總統在1月20日宣誓就職時，川普可能會從白宮裡被「攆走」。

報導稱，一名在歐巴馬時期任職的前國土安全部官員透露，在一個私人聊天群組中，這甚至成了一個熱門話題，「群組」裡包括前密勤局官員及來自共和黨和民主黨政府的國土安全部的同僚。美國總統當選人拜登的團隊曾表示，如果在就職典禮當天出現這種情況，新政府將毫不費力的把「入侵者」趕出白宮。

對於假如川普不願主動離開，美國政府官員該怎麼辦這個問題，密勤局及國土安全部的幾位前官員一致認為，這從未被列入在權力過渡時期作準備的眾多事項之一，並表示這可能會讓美國政府機構陷入尷尬處境。

報導指出，一個有可能出現的最壞的情況是：1月20日，剛剛宣誓就職的拜登出現在白宮，準備簽署一大堆行政命令。但川普堅稱自己還是總統，不肯離開白宮辦公室的辦公桌。一名前國土安全部高級官員表示：「那才是真正達到終極引爆點的時候，我無法想像會達到那個地步，但在那種環境下，會出現很多『第一次』。」

過去美國總統權力交接過程通常有一個清晰的步驟：1月20日上午，卸任總統在白宮接待抵達的當選總統。然後雙方一起乘車前往美國國會大廈參加就職典禮。之後，前總統及其家人乘坐直升機離開。與此同時，回到白宮的工作人員將卸任總統的物品換成新的「第一家庭」的物品。

但目前還不清楚上述程序是否會在明年1月進行，也不清楚川普到時候是否會出席拜登的就職典禮。有人猜測，他可能會徹底離開華府，也許在當天甚至會啟動自己的2024年總統大選競選活動。也有可能他不會離開白宮，繼續對選舉結果提出異議。

一旦川普選擇繼續留在白宮，許多美國專家預測，將川普從白宮「攆走」的任務將落在密勤局的頭上。據了解，密勤局是國土安全部轄下的一個機關，負責保護總統、並且將非法入侵者逐出白宮。

由於許多原因，如今情況變得複雜得多。其中一個事實是：密勤局的任務也包括保護前總統，而川普將在就職日下午變成前總統之一。前密勤局和國土安全部官員說，從來沒有一本官方的操作手冊詳細說明當卸任總統不肯下臺時執法單位應該怎麼做。但他們懷疑，鑑於川普繼續拒絕向拜登認輸，美國政府官員現在正在考慮此事。