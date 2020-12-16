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42％美國人認為川普是「最糟總統」！超過5成2024不想再看到他

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▲▼美國總統川普26日向海外駐軍發表感恩節談話。（圖／路透）

▲根據民調，有42%的受訪者認為川普是「最糟糕的總統之一」。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統選舉人投票結果出爐，由拜登正式當選下屆總統，然而現任美國總統川普至今仍然不願承認敗選，甚至繼續強調選舉充滿不公與舞弊，遭到拜登陣營批評「拒絕尊重人民的意願與法律。」另外，根據民調顯示，有高達42%的註冊選民認為，川普將會以「史上最糟糕總統」之名留名青史，並且有過半的受訪者根本不相信川普所說的「選舉舞弊」。

《福斯新聞》6日至9日間針對1007名受訪者進行了民意調查，民調中顯示，有54%的註冊選民對川普抱持負面態度，更有42%的註冊選民認為川普將會成為美國史上最糟糕的總統之一，只有22%的受訪者認為川普是個偉大的總統。即便許多川粉至今仍然堅稱「川普的選舉結果被偷走了」，但根據民調顯示，有58%的註冊選民根本不相信選舉造假一事。

▲拜登14日正式獲得選舉人團認證當選，在德拉瓦州發表演說。（圖／路透）

▲拜登14日正式獲得選舉人團認證當選。（圖／路透）

不僅如此，有56%的人認為，川普試圖推翻選舉結果的舉動是在削弱美國民主。有傳言表示，川普有意再戰2024，在4年後重新參選總統，不過有57%的受訪者直言，他們一點都不想看到這樣的事情發生。另外，有超過5成的受訪者對川普在疫情、移民以及整體醫療保健等議題上的政策都不甚滿意。

儘管選舉人投票結果出爐，確定由拜登當選下一任美國總統，但是川普仍鍥而不捨地堅持他自己的「選舉詐欺指控」。他15日再度聲稱，這場虛假的選舉不能再繼續下去了，因為很多「屬於他的票」都被計算給拜登。對此，民主黨當選人拜登則在選舉人投票結果出爐後，再度抨擊川普「濫用權力」，並指責川普陣營「不尊重人民意願、不尊重法治社會、不尊重美國憲法」。

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