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臨終心願！嘉義護理師器捐遺愛人間：讓別人透過我的眼睛看見世界

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▲前護理師捐助大體。（圖／嘉義醫院提供）

▲前護理師捐助自身器官，接受同為護理人員的夥伴悼念。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義47歲小腦萎縮症康姓護理師，因病長期住在嘉義醫院護理之家。原為護理人員的她深知器官捐贈的重大意義，發病初期即發願要遺愛人間，並完成器官捐贈同意書簽署，家人也十分支持她的意願，最後在醫護團隊的協力下，完成她臨終的心願。

▲前護理師捐助大體。（圖／嘉義醫院提供）

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康女敵不過身體退化的病痛而離世，家屬雖不捨，卻也願意讓她一圓心願遺愛人間。家屬表達對醫院的感謝，謝謝醫院長期對康女士的照護，也感謝團隊在短時間內積極聯繫，成就捐贈器官的美事，不但撫慰了家屬，也讓其他人在未來能透過她的眼睛，看見世界的溫暖。

▲前護理師捐助大體。（圖／嘉義醫院提供）


社工室主任林佳慈表示，一旦啟動器捐流程，需全體動員分秒必爭，共同努力完成器捐者與家屬的心願。器官捐贈是往生者留給家人的溫暖禮物，除了能幫助需要重生的人，更能陪伴家屬度過悲傷期。如有器官捐贈意願的人，平時可以向親友表達捐贈的想法，建立共識，也可索取器官捐贈同意書預先簽署，萬一發生危急情況，由親友們來協助完成心願，讓生命永續。

嘉義醫院黃元德院長表示，醫院對康女士的大愛，深表無限的感激與尊敬。近年來嘉義醫院持續推廣器官捐贈，雖然簽署捐贈人數持續上升，但這卻是嘉義醫院今年第一起眼角膜捐贈成功的案例，目前等待器官移植挽救生命的病人依舊眾多，呼籲社會大眾，踴躍響應器官捐贈的助人理念，讓生命光輝可以永續長存，嘉義醫院未來會更努力將器官捐贈的觀念深入推廣，讓生命以另種方式綿延下去。

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