北部雨炸半個月！　錯過「2天空檔」恐怕下到明年初

記者黃翊婷／綜合報導

北部地區陰雨綿綿長達半個月，究竟什麼時候才會放晴，天氣風險公司總經理彭啟明16日一早在臉書PO文中表示，預期週四、五（17、18日）會有短暫空檔，但也只是雨勢、範圍減少而已，如果沒有多加注意，可能會以為雨就這樣一直下到年底或明年初了。

▲北台灣雨勢不間斷，近期僅明後兩天有短暫空檔。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明，下同）

彭啟明提到，北部地區今日（16日）仍持續有雨，但明後兩天有機會出現空檔，到時雨勢以及範圍都會減少，民眾可以好好把握一下這個難得的空檔，「如果您不注意，一定會覺得每天都在下雨，而且至少持續到年底或明年初。」

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由於北部地區持續降雨情況已經長達半個月，甚至有汐止網友PO文抱怨，車子的擋風玻璃都被雨澆到長出小樹芽，宜蘭人也自嘲已經不知道陽光是何物，大家都很關心究竟什麼時候才會放晴。對此，中央氣象局表示，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭16日都還是有機會發生局部大雨或豪雨，但17日白天氣溫會慢慢回升，18日回溫會更明顯，但週六（19日）又會有一波東北季風南下，冷空氣強度和目前這波差不多，屆時雨區仍集中在北部、東半部，基隆北海岸、宜蘭地區、台北市山區仍有局部較大雨勢或大雨發生機率。

▲近日石門水庫蓄水量雖然有上升，但整體旱象仍十分嚴峻。

而吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中也提到，17日白天起冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，北台灣仍是濕冷，降雨範圍略減小，大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲；18日有短暫空檔，各地多雲時晴，氣溫續回升，僅東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮提醒，18日晚間會有一波東北季風開始南下，19日至22日氣溫下降，北台灣持續濕冷，北部、東半部有局部雨，期間模式模擬有南方中層水氣北上，為南部地區、中部山區帶來局部零星降雨的機率，不過，模擬也會不斷調整，代表其不確定性頗大，詳細情況仍需要持續觀察。