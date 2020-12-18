　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

聖誕肉食有了新選擇！　6款風味肉乾民眾一試就愛上

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲聖誕節與三五好友聚在一起吃火雞、吃燒肉，今年的聖誕肉食有新選擇！新東陽推薦6款風味肉乾，讓民眾一吃就愛上。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者陳珊珊／採訪報導

歲末節慶的歡聚時刻將至，與三五好友聚在一起享受無肉不歡的滋味，不論大啖烤火雞、炸雞或燒肉，聖誕節儼然成為另一種狂歡肉食節！除了大餐的肉食選擇多元，美食王國的台灣，點心方面的選擇也相當豐富！創立迄今已超過半世紀的肉品加工大廠新東陽，推薦6款不同口味的肉乾，讓民眾歡聚片刻隨享不同風味及口感，記者今天也上街街訪，看民眾能否猜出不同的肉乾口味。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲新東陽推薦6款風味肉乾，記者實際上街請民眾試吃，看看民眾能否猜對是什麼口味。（圖／記者張凱喨攝）

不同濃郁口味的肉乾讓民眾一吃即猜中，不論是黑胡椒味濃厚且口感微脆的黑胡椒豬肉乾、人氣爆棚讓民眾主動要求試吃的蜜汁豬肉乾，或軟嫩中略帶嚼勁的辣味果汁豬肉乾…等，都讓試吃民眾紛紛表示其涮嘴口感，很適合聖誕佳節邊吃肉乾邊配飲料，「感覺今年聖誕節可以跟朋友吃肉乾團聚，邊聊天、邊喝飲料就邊配肉乾吃」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲民眾分享新東陽肉乾口感，並選出正確口味。（圖／記者張凱喨攝）

而新東陽老字號品牌也讓街訪民眾深具信心表示，「新東陽肉乾的口味很多種，都滿好吃的，我家人也都是買新東陽的，只要在休息站有看到就會買來吃」、「家人送禮的時候也會選擇買新東陽肉乾」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲新東陽推薦6款風味肉乾，成了民眾今年的聖誕肉食新選擇。（圖／記者張凱喨攝）

除了年末歡聚時刻可共享肉乾美味，肉乾於辦公室稱霸零食王的角色也不可輕忽，民眾吳小姐說：「這肉乾還滿好吃的耶！有牛肉和黑胡椒的香味，我覺得就是黑胡椒牛肉乾了！平常在辦公室的時候會吃肉乾，因為除了自己吃，還可以分給同事們享用，同事都用搶的」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲想品嚐多款風味的肉乾？現在只要動動手指上網訂購，就能送到家。（圖／記者張凱喨攝）

越吃越涮嘴的新東陽肉乾，不但可陪伴你與家人好友的相聚時刻，更可為你辦公室人緣加分！口味豐富多元的新東陽肉乾想要一次購足很簡單，只要動動手指就能送到家，幫聖誕歡聚時光增添肉食新選擇。

►►聖誕肉食新選擇，點我手刀下單新東陽肉乾!

ET快訊
2歲女兒不肯戴口罩　一家三口被趕下機「列拒載」媽氣哭
快訊／行車糾紛！駕駛遭4男拖出車外狂砍　國道逮到人
彭于晏久違上直播　「臉上一變化」網驚：發生什麼事
超爽壽星！「周杰倫+蕭敬騰+林俊傑」餐廳為他唱生日歌
14辣妹上身赤裸嗨翻8男客　落網急穿大衣「冷到發抖」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Krispy Kreme、新東陽聯手了！台式海苔肉鬆、起司蜜肉乾全放在甜甜圈上

咬開爆超濃芋泥！小七獨賣「4款手搖飲聯名湯圓」　外皮炸黑糖香

洗一隻全家濕！？幫毛孩洗香香最崩潰的那些事　「寵物洗澡4法寶」讓毛爸毛媽都歐漏

聖誕肉食有了新選擇！　6款風味肉乾民眾一試就愛上

黃偉哲5度上東森農場　王令麟加碼東森幣助攻36萬顆柳丁火速賣完

日藥本舖補貨1萬盒「丹寧款醫療口罩」即日開賣　加碼再抽Apple Watch 6

【廣編】老酒銀行華麗揭示珍稀威士忌　邀請酒饕歡慶大摩酒廠180週年

全聯咖啡大賞「買1送1」！聯名「貴婦級甜點」OPERA打造手工糕點

東森購物連續3年秒殺冠軍　阿一鮑魚搶手年菜準備開賣

【廣編】麥卡倫史上酒齡最高瓶裝威士忌　紀念版拍出近3千萬天價

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

咬開爆超濃芋泥！小七獨賣「4款手搖飲聯名湯圓」　外皮炸黑糖香

洗一隻全家濕！？幫毛孩洗香香最崩潰的那些事　「寵物洗澡4法寶」讓毛爸毛媽都歐漏

聖誕肉食有了新選擇！　6款風味肉乾民眾一試就愛上

黃偉哲5度上東森農場　王令麟加碼東森幣助攻36萬顆柳丁火速賣完

日藥本舖補貨1萬盒「丹寧款醫療口罩」即日開賣　加碼再抽Apple Watch 6

【廣編】老酒銀行華麗揭示珍稀威士忌　邀請酒饕歡慶大摩酒廠180週年

全聯咖啡大賞「買1送1」！聯名「貴婦級甜點」OPERA打造手工糕點

東森購物連續3年秒殺冠軍　阿一鮑魚搶手年菜準備開賣

【廣編】麥卡倫史上酒齡最高瓶裝威士忌　紀念版拍出近3千萬天價

4大防疫物資搶下年度熱搜榜冠亞軍　竄出意外黑馬銷量直逼口罩

外交都會事先講好　蘇貞昌轟盧秀燕：不要破壞國人多年努力

快訊／「少女時代」孝淵宣布來台跨年！　「地點公布」粉絲嗨爆

布萊恩遺孀遭慘遭生母敲詐　嘆：Kobe在世會很失望

阿伯超商癡等「大size取貨人」！他秒加入協尋　網友也暴動：哪間

也是當AIT面前！陳菊8年前喊：美牛爭議反映台灣民主多元

2歲蔡桃貴「睡前拿手機」突脫口7個字！　二伯驚：身教真的很重要

周末出遊潮增！高鐵19:15加開1班「南下自由座列車」

台南女大生遭車撞死　警：內車道禁行機車須兩段左轉或按標誌迴轉

衛福部告發蘇偉碩惹爭議　蘇貞昌：多點理性、少點政治

快訊／新冠肺炎再增2例境外移入　指揮中心下午2時說明

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

消費熱門新聞

新光三越、SOGO晚鳥三倍券推優惠

全聯聯名貴婦甜點OPERA！咖啡商品買1送1

日藥本舖補貨1萬盒丹寧款醫療口罩

馬汀「超殺特賣」990元起

全聯12/16開賣聖誕、中衛雪花口罩

4嬰幼兒副食品米餅含重金屬鎘！賣場自主下架

黃偉哲5度上東森農場　36萬顆柳丁火速賣完

聖誕肉食有了新選擇！　6款風味肉乾民眾一試就愛上

咬開爆芋泥！小七4款手搖飲聯名湯圓

全聯跟進下架鎘超標嬰幼兒副食品

潮人必收！粉、黑迷彩口罩12/23開賣

蝦頭爆濃郁海味！小七最新3款下酒菜

免排隊！超商吃「林聰明香辣沙鍋菜」

朕一品最強聯名「高坑牛肉麵」

更多熱門

相關新聞

聖誕交換禮物500元高顏值美妝盤點

聖誕交換禮物500元高顏值美妝盤點

聖誕節倒數中，你還在苦惱今年要送人的聖誕禮物或交換禮物時該買什麼好嗎？想買的預算太高，便宜的看起來又很弱？這裡幫大家整理好500元就能買到的美妝聖誕禮物清單，不僅很實用，連包裝都走高顏值路線，一看就很威，甚至還有限定禮盒組，CP值超高，一拿出來就超有面子！

回顧中華民國海軍官校傳統聖誕夜

回顧中華民國海軍官校傳統聖誕夜

仁武370位幼兒園師生參訪警方局　場面熱鬧溫馨

仁武370位幼兒園師生參訪警方局　場面熱鬧溫馨

斗六火鍋業者備聖誕禮　邀育幼園童吃大餐

斗六火鍋業者備聖誕禮　邀育幼園童吃大餐

女童自認不乖卻想要PS5　禮物清單「超華麗」

女童自認不乖卻想要PS5　禮物清單「超華麗」

關鍵字：

新東陽肉乾牛肉乾豬肉乾口味聖誕節

讀者迴響

熱門新聞

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

欄杆拍照多一隻手　網嚇：還有很多

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

持修絕美Cos造型曝光！　男粉看傻：我好錯亂

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面