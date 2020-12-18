聖誕肉食有了新選擇！　6款風味肉乾民眾一試就愛上

▲聖誕節與三五好友聚在一起吃火雞、吃燒肉，今年的聖誕肉食有新選擇！新東陽推薦6款風味肉乾，讓民眾一吃就愛上。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者陳珊珊／採訪報導

歲末節慶的歡聚時刻將至，與三五好友聚在一起享受無肉不歡的滋味，不論大啖烤火雞、炸雞或燒肉，聖誕節儼然成為另一種狂歡肉食節！除了大餐的肉食選擇多元，美食王國的台灣，點心方面的選擇也相當豐富！創立迄今已超過半世紀的肉品加工大廠新東陽，推薦6款不同口味的肉乾，讓民眾歡聚片刻隨享不同風味及口感，記者今天也上街街訪，看民眾能否猜出不同的肉乾口味。

▲新東陽推薦6款風味肉乾，記者實際上街請民眾試吃，看看民眾能否猜對是什麼口味。（圖／記者張凱喨攝）

不同濃郁口味的肉乾讓民眾一吃即猜中，不論是黑胡椒味濃厚且口感微脆的黑胡椒豬肉乾、人氣爆棚讓民眾主動要求試吃的蜜汁豬肉乾，或軟嫩中略帶嚼勁的辣味果汁豬肉乾…等，都讓試吃民眾紛紛表示其涮嘴口感，很適合聖誕佳節邊吃肉乾邊配飲料，「感覺今年聖誕節可以跟朋友吃肉乾團聚，邊聊天、邊喝飲料就邊配肉乾吃」。

▲民眾分享新東陽肉乾口感，並選出正確口味。（圖／記者張凱喨攝）

而新東陽老字號品牌也讓街訪民眾深具信心表示，「新東陽肉乾的口味很多種，都滿好吃的，我家人也都是買新東陽的，只要在休息站有看到就會買來吃」、「家人送禮的時候也會選擇買新東陽肉乾」。

▲新東陽推薦6款風味肉乾，成了民眾今年的聖誕肉食新選擇。（圖／記者張凱喨攝）

除了年末歡聚時刻可共享肉乾美味，肉乾於辦公室稱霸零食王的角色也不可輕忽，民眾吳小姐說：「這肉乾還滿好吃的耶！有牛肉和黑胡椒的香味，我覺得就是黑胡椒牛肉乾了！平常在辦公室的時候會吃肉乾，因為除了自己吃，還可以分給同事們享用，同事都用搶的」。

▲想品嚐多款風味的肉乾？現在只要動動手指上網訂購，就能送到家。（圖／記者張凱喨攝）

越吃越涮嘴的新東陽肉乾，不但可陪伴你與家人好友的相聚時刻，更可為你辦公室人緣加分！口味豐富多元的新東陽肉乾想要一次購足很簡單，只要動動手指就能送到家，幫聖誕歡聚時光增添肉食新選擇。

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