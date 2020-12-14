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「永安橋下撿到」台中2男廢三倍券買菸！再抓1人　不排除還有共犯

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▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市石岡區一家檳榔攤收到已經兌付過的三倍券 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市張姓、洪姓表兄弟，日前拿著已兌付的三倍券在石岡區一家檳榔攤購買香菸，業者事後發現報警，檢警分別在西屯區、石岡區逮獲2人，並在偵查過程中查出還有1名陳姓共犯，於昨日將其拘提到案。14日下午檢方訊後依詐欺罪嫌，有串證、滅證、再犯之虞，將3人向法院聲請羈押，不排除背後還有其他共犯，將持續擴大偵辦。

張、洪姓2名男子，於11日下午持2張面額200元、對折的三倍券，前往石岡區一家檳榔攤購買395元的香菸，檳榔攤許姓老闆娘直到工作到一段落，才拿出三倍券檢查，未料竟發現三倍券的背後均蓋有「新光銀行西屯分行」收付章，日期為7月28日，另外還有釣具行的統一編號專用章，消費日期為7月27日。

許姓老闆娘說，起初她考量到自己從未收過三倍券，便出言婉拒，但對方聽了卻一直跳針「這個等於現金啊」，她才勉強收下，沒想到就發現2張三倍券早就兌付過，遂馬上通報警方。

警方接獲報案後，沿途監視畫面以車追人，在神岡區、西屯區分別找到2人，2人在偵訊時供稱「三倍券是本月初在西屯永安橋下撿到的」、「撿到10幾張，已經全部用掉了」，但警方不採信，經初步清查，從豐原至神岡區已有4家檳榔攤受騙，有6張已兌付的三倍券遭2嫌用來買香菸或檳榔，且有檳榔攤業者指稱曾看到2人拿了一疊三倍券，警方認2人涉詐欺罪嫌疑重大，全案交由台中地檢署指揮偵辦。

檢警昨漏夜偵訊，查出還有一名陳男也是共犯，昨晚緊急至台中市陳男住處，拘提陳男到案，追查已兌付的三倍券是如何流出，並懷疑本案尚有共犯。

東勢警分局今天下午依詐欺罪嫌，將涉案的洪、張、陳等3嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官張聖傳今晚訊後，認洪嫌等3人有串證、滅證、再犯之虞，向台中地院聲請羈押，由法官漏夜裁定中。全案檢警擴大偵辦中。

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