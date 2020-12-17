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傳北京研擬《國家統一法》　陸委會重申：我方不能接受！

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▲▼ 陸委會副主委李麗珍 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會副主委李麗珍 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸國台辦近期在官方微博上發表「國家憲法日，一起來看看憲法關於國家統一的規定」的宣傳海報，被外界認為是大陸官方可能進一步研擬《國家統一法》的訊號。陸委會副主委李麗珍今（17日）特地重申，「對於大陸這種要強加於我們一中原則，我方是不能接受。關於統一法規定會影響主權自主權，這一部分我們不接受。」

針對大陸官方可能研擬《國家統一法》，陸委會昨晚第一時間回應，近期以來北京方面刻意操作所謂「反獨、遏獨」三戰手法，意在恫嚇台灣作為主權國家的主體性作為，並強調台灣主流民意長期主張維持台海現狀、拒絕「一國兩制」，對中共當局任何違反和平、民主及非理性的單邊法制，「我們不接受、更不會承認」。

陸委會並且重申「中華民國是主權國家」，並指出政府將持續關注中共對台動態、妥適應處，堅定捍衛國家主權和台灣民主、維護台海和平穩定。

▲▼海報上引用大陸憲法關於國家統一的相關條文。（圖／翻攝微博國台辦發布）

▲海報上引用大陸憲法關於國家統一的相關條文。（圖／翻攝微博國台辦發布）

據了解， 國台辦4日於官微上發布一張圖片，標題為憲法關於國家統一的規定，內容則是節錄大陸憲法部分內容，「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內全中國人民的神聖職責。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨指出，憲法是國家的根本大法，具有最高的法律地位、法律權威和法律效力，「我們將採取各種必要措施，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決地粉碎任何台獨分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。」

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