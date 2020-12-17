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村口一夜冒出「90座墳墓」！居民開挖見「詭異遺骸」嚇壞

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▲▼印尼,泗水,新冠肺炎,墳墓,棺材,屍傳人。（圖／路透社）

▲將近90座無名墳墓一夜之間出現。（示意圖／路透社）

實習記者劉佩婷／綜合報導

廣東省湛江市一處村莊有村民舉報，指在村口一夜之間突然出現將近90座無名氏墳墓，消息傳開後，當地居民人心惶惶。相關單位接到通知後，已經派員前來調查，並將墳墓撤走、圍起，豎立一塊「禁止土葬」的告示牌，並將進一步釐清這起詭異事件。

根據《看看新聞》報導，位於湛江市麻章區的一處村莊，日前突然在一夜間冒出將近90座無名墳墓，這些墳墓就位在距離村莊不到200公尺的地方。村民徐洪江表示，這裡原本是一片林地，但現在許多樹木已經被砍掉，變成了一塊空地，並埋了許多墳墓，當時他看到這個景象覺得很害怕，在第一時間就向派出所和民政相關單位通報。

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▲村民將不明墳墓內的陶甕挖開來看。（圖／翻攝自看看新聞）

幾位村民甚至當場挖開了幾座墳墓，驚見罐子中全是燒過的骨灰跟遺骸，但看不出來是不是人的，許多村民都感到相當驚恐，希望相關單位能夠盡快處理，還給民眾一個安寧的家鄉。徐洪江更強調，「不希望是人的骨灰，因為如果是真的，村民們都會很恐慌。」

目前有關單位已將該塊空地圍起來，並在旁立了一塊「全面施行火葬，禁止土葬」的警示牌，原先突然冒出的90座墳墓，已經全部被清走。據了解，按照大陸殯葬管理條例的相關規定，禁止在林地進行土葬的。當地政府表示，再釐清相關線索，將事情查清楚，承諾居民會給予一個交代。

▲政府於林地設立禁止土葬的告示牌。（圖／翻攝自看看新聞）

▲政府於林地設立「禁止土葬」的告示牌。（圖／翻攝自看看新聞）

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