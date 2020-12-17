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Pornhub母公司遭告上法院！求償23億　爆與非法性交網站合作11年

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▲▼Pornhub網站、Pornhub示意圖，A片網站。（圖／記者趙蔡州攝）

▲Pornhub網站母公司「MindGeek」被40名受害女性控告，與非法詐騙的性交網站合作並獲利。（圖／記者趙蔡州攝）

記者張寧倢／編譯

全球知名成人網站「Pornhub」最近因兒童性侵與偷拍影片被迫改變政策後，累計至今已刪除約1000萬部未經認證的影片。據外媒報導，Pornhub的母公司「MindGeek」於15日被40名女性聯合向加州法院指控，在知情的狀況下與一家涉及性交易的網站合作並從中獲利，求償金額高達8000萬美元（約新台幣23億元）。

根據《每日郵報》報導，MindGeek旗下經營多個知名色情網站，其中就包含最近大動作「砍片」超過1000萬部的Pornhub。加州法院15日收到一份由40名女性共同提交的起訴書，內容控訴MindGeek與涉及性交易的成人網站GirlsDoPorn合作並從中獲利，且多年來都處於知情狀態，卻持續讓網站發布受害者影片，因此求償8000萬美元。

報導指出，MindGeek從2009年10月起就知道GirlsDoPorn使用詐欺、脅迫與恐嚇手段，使受害者遭受嚴重騷擾與創傷，還引發了自殺未遂、遭社會與家庭排斥等事件，在這種情況下仍透過銷售、行銷等利用含有原告肖像的影片獲取不當利益，甚至將繼續與GirlsDoPorn合作直到它不再盈利。然而，MindGeek目前尚未對此發表回應。

事實上，早在今年1月，就有加州法官裁定，GirlsDoPorn所有者與經營者涉嫌對影片中的女性詐欺，並違反其意願地散布這些影片，須支付1270美元罰款，其中老闆普拉特（Michael Pratt）因為目前在逃，還被聯邦調查局列在頭號通緝犯的名單之上。

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