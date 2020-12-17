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婚友社認識！1600萬存款「交往噴500萬」　未婚妻10要求...他不忍了

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▲▼喝酒,陪酒,名媛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友去年參加婚友社，認識了現在的未婚妻，兩人進而交往，直到今年10月論及婚嫁，這些日子以來，他為女方前後付出了500多萬；更離譜的是，對方竟提出婚後各種不合理要求，讓他徹底醒悟，決定立刻悔婚止血，不再當拜金女的ATM。

男網友在「靠北婚姻2.0」氣憤直呼，「去年參加婚友社認識交往，到今年10月談結婚，但我現在看清了，不再當凱子。妳跟妳爸媽都是吃人骨頭，對...妳是公主、是黃金，我高攀不起，當初真傻，怎麼會鬼迷心竅了。」

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▲婚禮,結婚,新娘,新郎（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

只見女方洋洋灑灑列出了婚後10點要求，包括：
1.要買新房登記女生名下，頭期款及房貸男方付。
2.小聘38萬，大聘108萬，事後錢放女方名下。
3.買30萬的黃金套組。
4.要求疫情過後，去歐洲20天蜜月旅行，還要準備60萬給女生血拚、買包包用。
5.疫情過後，必須去沖繩拍教堂婚紗。
6.要求辦副卡。
7.要求薪水女方掌控。
8.喜宴要五星級飯店。
9.要買車給女生。
10.女方婚後不煮飯，三餐要外食吃餐廳。

他不禁感慨，拿高薪是用肝換來的，每天工作14小時，才能有1600多萬的存款，「結果跟妳結婚付出500多萬，我當初怎麼會這麼腦殘，跟妳求婚，還傻傻地不斷拿錢出來。」

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

最後，原po也血淚勸世，「千萬不要讓對方知道你賺多少、名下財產有多少。談結婚時，女方不斷開條件，要你不斷拿錢出來，就要小心了，不要傻傻被美色迷惑，女生漂亮不代表內心是善良的，不代表她會為你著想。」

對此，網友們紛紛回應，「還好最終大頭戰勝小頭，恭喜」、「碰上賣女兒的了」、「恭喜你在錢被挖空之前清醒了」、「原來公主市場還是不錯的，我們這種沒錢，做的半死，還被婆婆糟蹋」、「快打165！絕對是詐騙」、「這是終極的大魔王欸，好稀有喔，絕招應該很多吧」。

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