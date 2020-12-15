娘家收36萬聘金！未婚夫嗆「根本賣女兒」　用途曝光...網勸別嫁了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名準新娘最近和未婚夫大吵，起因是娘家想收36萬聘金，打算拿來付月子中心的錢，還有未來小孩的開銷，而男方認為，這是賣女兒的行徑。對此，網友們一面倒勸別嫁了，感嘆「這種錢也要計較，以後有的吵」、「價值觀不一樣，還要繼續下去就是悲劇」。

女網友在「靠北婚姻2.0」發文吐苦水，「最近因聘金跟未婚夫大吵一架。娘家收36萬聘金，拿來給我做月子、去月子中心和小孩部分的開銷，這很過分嗎？假如有剩餘的，母親會包成紅包，給孩子買生活用品，一毛都沒拿。」

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然而，未婚夫卻不以為然，甚至嚴厲表示，未來的丈母娘將錢私吞，根本是在賣女兒。這讓她不禁苦惱，「請問我該怎麼做才能解決這問題？沒有嫁妝，因為母親說聘金根本沒收，只是以另種方式運用在我們夫妻身上。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，有網友認為，這是溝通上的問題，「即使有用途也是之後的事，確實是收了沒錯。如果這筆錢不是自己存款，而是借來的，那往後也是要還，但如果因為覺得聘金高而吵，妳真的要認真思考，有多少能力做多少事，好好的溝通討論吧」、「立場不同而已，男方看到的是女方收了聘金，女方覺得這筆錢也是全給女兒，沒有收走，妳可以跟未婚夫說，不收的話那月中和小孩開銷他要全付」。

而多數人都勸她乾脆不要結婚了，紛紛回應「已經傷感情了要怎麼結下去，有疙瘩吧」、「未結婚已經那麼計較，好好想清楚吧」、「不用嫁了，下一個會更好」、「36萬只是試金石，妳未婚夫認為不值」、「因為不是雙方都甘願的共識，覺得不平、委屈的一方，絕對會漸漸發酵不滿，日後難有平靜。36萬看清彼此差異鴻溝，值得了」。