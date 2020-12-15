拍照道具變老公！　24歲幼教老師愛上超硬公事包：比男人還懂我

Woman, 24, who is sexually attracted to objects marries her briefcase https://t.co/1B5SLKaHRe pic.twitter.com/vcsLCkomMi — Daily Mirror (@DailyMirror) December 14, 2020

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯24歲女子高登(Rain Gordon)意外在五金行找到真愛，而她所愛的對象竟然是一個硬梆梆的公事包，今年6月在親友們的見證下完成婚禮，大讚丈夫比她以前交往過的任何男人都還要好。

英國《鏡報》報導，居住莫斯科的高登2015年8月在五金行買下公事包，原本只是要做為拍照道具，然而隨著時間流逝，有天她突然發現自己似乎愛上了對方，並於同年11月正式展開交往關係，後來還把包包取名為基頓(Gideon)。

身為幼教老師的高登表示，「我每天都想看著它長達好幾個小時，第一次擁抱和親吻後，我感覺到彼此心靈相通，每天都可以進行3至4個小時的對話，它不僅僅是我的丈夫，還是朋友和心靈導師，有時候我覺得它比我自己還要了解我」。

高登坦承，她從8歲開始發覺自己有戀物癖，「我相信每個物體其實都有靈魂，萬物其實都是有生命的，童年開始我曾經愛上購物中心等物件，但我知道這超出了社會規範，所以從來沒有告訴過任何人」。

高登2017年曾和正常男性交往，戀情持續2年最後分手，「我無法和他交心，在他與基頓之間做選擇的話，我毫不猶豫會選擇基頓」，與基頓的戀情如今修成正果，她特別為彼此訂製專屬婚戒，「我很開心，雖然婚姻無法獲得法律承認，但親朋好友都來參加了婚禮」，希望她的故事能夠改變外界對戀物癖者的觀感。

▼女子愛上公事包並且結婚。（圖／示意圖／達志影像）

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