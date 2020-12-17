渣夫偷腥狂家暴「門牙打斷→肋骨骨折」　人妻原諒：喝醉而已

▲學妹被家暴多次，還不斷原諒老公！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

家暴零容忍！一名女網友麻痺表示，認識一名學妹嫁到北部，多次遭老公施暴，一開始臉腫、身體挫傷，連門牙都被打斷，還認為老公只是喝醉，如今連肋骨都骨折了，還不願意清醒，讓原PO感慨「我還真不知道說什麼...」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，最近友人爆八卦，表示一名遠嫁北部的學妹「又被家暴」，聞言，原PO只冷回一個字「喔～」讓友人不禁笑酸「妳真的很冷血ㄟ」，其實原PO能這麼冷靜，是因為這是學妹第N次家暴。

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原PO緩緩道來，早在第一次被家暴時，原PO就已挺身相助，向學妹喊話「帶孩子回來，娘家不給回，住我家」，然而學妹為愛沖昏頭，選擇原諒；第二次家暴，學妹被抓到瘀青與一堆挫傷，哭著表示「一定不會原諒，不回去了...」

怎知，老公使出苦肉計，裝可憐跪著打自己兩巴掌，結果學妹心軟了，原PO只能眼睜睜看著夫妻倆恩愛返家；不久後，第三次家暴，這次學妹眼眶瘀青、連門牙都斷了，娘家連夜奔北部救人，然而學妹仍替老公護航，「只是喝醉了而已...」

事後學妹抓到老公偷吃，吵到離婚，中間她還被繼續家暴，而最新近況是肋骨骨折，原PO看了這場歹戲拖棚的鬧劇，真的只能無言以對，「我真的除了『喔』，我還真不知道說什麼...」

▲網友勸幫忙報警，以免哪天連命都沒了！（圖／翻攝爆怨2公社）



刷新三觀的悲情劇，引發網友搖頭回應，「那她真的欠打...真愛啊」、「唉，是被打的習慣了嗎」、「自己要選擇原諒，別人真的幫不上忙」、「已經給了三次機會還這麼執迷不悟」、「裝睡的人叫不醒」、「要被打死才知道要跑嗎」、「我有個學妹也是這樣，從交往就被打一直到結婚」、「打出感情了，吵架不被打不習慣了」。