南韓首懲處檢察總長！文在寅批准停職尹錫悅2個月　法務部長請辭

▲文在寅批准檢察總長尹錫悅(右)停職2個月，法務部長秋美愛請辭。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾16日專電

韓國法務部15日至16日進行馬拉松會議後，決定對檢察總長尹錫悅進行停職2個月的處分，總統文在寅今天傍晚批准此項懲處案，法務部長秋美愛同時請辭。

韓國法務部檢察官懲戒委員會15日上午就部長秋美愛11月提出對尹錫悅懲處的申請進行第2次審議會，原定晚間結束的會議，遲至16日凌晨4時左右才結束，並做出停職2個月的處分決定。

據KBS電視台報導，秋美愛提出的6項懲戒事由中，懲戒委員會認定其中4項成立，包括涉嫌對法官進行非法稽查、妨礙Channel A電視台相關案件調查、違反政治中立原則的不當言行等。

秋美愛在傍晚5時左右向文在寅提出報告，韓聯社報導，文在寅約在6時30分批准將尹錫悅停職2個月的處分，並即刻生效，這也是韓國憲政史上首次懲處檢察總長。

同時，青瓦台高層官員表示，秋美愛同時也向文在寅請辭，「應該是認為已完成重要改革立法任務而做此決定」。

韓國國會日前通過成立高層公職者犯罪搜查處等相關法案，高層官員表示，文在寅認為，若不是秋美愛積極推進並展現優秀決斷力，不可能完成包括搜查權調整等權力機關改革工作，表示將再考慮是否准予請辭。

秋美愛今年1月上任，接下檢察改革任務，大動作撤換檢方高層，近期更與尹錫悅就偵查指揮權等問題隔空交戰，上個月無預警召開記者會，宣布將尹錫悅停職，雖事後遭法院下令暫緩，但仍是韓國史上首例。

法務部懲戒委員會今天凌晨做出處分決定後，尹錫悅即表示無法接受委員會不合法、不公正的決定，在傍晚傳出秋美愛請辭消息後，尹錫悅方面仍表示，無論秋美愛是否請辭，都不會影響尹錫悅提出行政訴訟。

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