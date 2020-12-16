快訊／京阿尼縱火犯殺人罪起訴！平成以來最慘殺人案...釀36死

▲青葉真司案發時也受到嚴重燒燙傷，至今生活仍無法自理。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本動畫公司京都動畫（京阿尼）第一工作室2019年遭人惡意縱火，造成36人死亡、33人輕重傷的慘劇，京都地檢16日以殺人等罪名起訴嫌犯青葉真司。歷經半年的鑑定拘留並由專家執行精神鑑定後，檢方認定，青葉在案發當時具有刑事責任能力，因此將其起訴。另一方面，京阿尼縱火事件是平成元年以來死傷最慘重的殺人事件。

根據《讀賣新聞》、《日本放送協會》報導，犯下京阿尼縱火案的青葉真司當初以「小說遭到京阿尼盜用」為由，潛入京阿尼第一工作室，潑灑汽油縱火，造成36名無辜動畫人才慘死，自己也深受重傷。青葉真司被逮後曾供稱，「縱火是出自於對京阿尼的怨恨」、「我想只要使用汽油，就可以一次殺很多人」等。

▲京阿尼第一工作室慘遭縱火。（圖／路透）



京都府警方今（2020）年5月27日以殺人、殺人未遂以及縱火等嫌疑將其逮捕，檢方則是從6月9日至12月11日對青葉真司進行長達6個月的「鑑定拘留」，以調查他在案發當時是否具有刑事責任能力。根據專家的鑑定結果，青葉真司在事前就已經準備好兇器，也擬定犯案計畫，認為他在案發當時的確具有刑事責任能力，因此在16日以殺人等罪名將青葉真司起訴。

事實上，青葉犯下縱火案同時，自身也受到全身90％三度灼傷，甚至傷及神經系統。雖然經過多次手術治療後已經脫離險境，並且可以進行簡短對談，但他至今仍無法獨立行走、無法自理生活，甚至連飲食都需要他人餵食，形同廢人，甚至在遭到拘留時，也只能躺在擔架上。

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