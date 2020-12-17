喝水保命傷心腎！失蹤男灌41天檢測全正常　醫師3案例點出原因

記者黃翊婷／綜合報導

新竹37歲男子邱聖哲在中橫失蹤41日奇蹟獲救，他聲稱這段期間完全沒有進食，僅靠喝溪水維生。不過，部分醫師認為，如果只是單純喝水，應該沒有辦法撐過41天，甚至會對心臟、腎臟造成負擔，一般人估計撐14天就會因為脫水、低血糖而昏迷死亡。

邱男11月6日闖入中橫管制區，失蹤41天才被獵人尋獲，獲救時他頻頻喊餓，整個人暴瘦20公斤，看起來十分虛弱，簡單進食之後立即被警方送下山就醫。神奇的是，邱男到院時身上多處擦傷、嚴重脫水，但意識清楚、生命跡象穩定，他聲稱失蹤這段期間完全沒有進食，僅靠喝溪水維生。

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▲邱男目前仍在醫院觀察中。（圖／家屬提供）

然而，主治醫師看完邱男的身體檢驗報告，發現各項數值都很正常，驚訝直呼「光喝水，應該沒辦法撐過41天」。畢竟只是喝水沒有適度補充電解質及營養素，可能會對心臟、腎臟造成負擔，加上餓過頭，身體沒有熱量來源，會轉而開始消耗體內的脂肪和蛋白，進而產生多餘的酮體造成酮酸血症，但邱男檢驗數值都算正常，醫師推測可能是有其他的求生方式，才能幸運存活下來。

腎臟科醫師洪永祥則認為，如果真的只有喝水未進食，一般人大概撐14天就會因為脫水、低血糖而昏迷死亡，但每個人的身體條件不同，這樣的狀況也不是不可能發生，例如2003年大衛魔術師絕食44天，1981年愛爾蘭有絕食抗議者苦熬73天，英國囚犯也曾絕食抗議116天，「少數人類的確有可能只喝水、不吃東西並存活超過40天。」

▼邱男獲救時整個人瘦了一大圈。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）