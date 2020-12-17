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中橫英雄獵人背景曝！驚嘆：換我7天就倒　漂亮老婆神救援被讚翻

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記者黃翊婷／綜合報導

泰雅族楊姓獵人奇蹟尋獲在中橫失蹤41天的新竹男子邱聖哲，一度被外界封為「英雄獵人」。他聽聞這個封號忍不住哈哈大笑，坦言自己是一名果農，打獵只是興趣，一年只會上山打獵一次，沒想到意外救了邱男一命，「換作是我這個原住民，把我丟在那邊，大概一個禮拜我就倒了！」

▲▼新竹男子邱聖哲闖中橫墜崖41天，楊姓獵人找到他。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲楊男上山打獵意外找到失蹤的邱男。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

楊男回憶，邱男躲藏的涵洞海拔約1200公尺，是一處獵場，15日深夜他心血來潮帶著獵槍上山，想打隻山羊或山羌回家，經過涵洞時看到有人影，嚇了一大跳，還以為發現屍體，接著趕忙朝洞裡大聲吼叫，黑暗之中對方有抬頭看他一眼，隨即又倒下繼續昏睡。

楊男表示，因為事發突然，他毫無心理準備，回過神後馬上轉身躲到附近工寮，並打電話告知老婆這件事，這才被提醒洞中的人影可能是已經失蹤多日的邱男，於是立即報警求救，經過警方確認，洞裡的人真的就是邱男，讓他忍不住直呼幸運，「他（邱男）真的很幸運，剛好碰到我上山打獵！」

▲▼新竹男子中橫失蹤41天，泰雅獵人上山打獵找到他。（圖／記者白珈陽翻攝）

▼▲楊男被封為英雄獵人，與妻子的合照也隨之曝光。

▲▼新竹男子中橫失蹤41天，泰雅獵人上山打獵找到他。（圖／記者白珈陽翻攝）

楊男說，自己是泰雅族人，平時在山區務農，栽種甜柿、橘子等水果，大約一年才會上山打獵一次，而邱男獲救時只穿著內衣褲，躲在其他獵人留下的睡袋裡，並在寒冷的山區獨自存活41日，簡直就是奇蹟，「我覺得他一定受過什麼軍事或野外生存訓練，不然換作是我這個原住民，把我丟在那邊，大概一個禮拜我就倒了！」

有趣的是，邱男獲救的消息經過媒體報導傳開後，楊男因此被封為「英雄獵人」，與漂亮老婆的合照也隨之曝光，並獲得許多網友讚賞。他聽聞這個新封號忍不住哈哈大笑，接著謙虛表示自己沒有那麼偉大，被封為英雄還真的有點不好意思，目前只希望邱男早日康復，至於家屬是否會依約支付50萬元獎金，他也不強求，「如果有50萬，我會捐一些做公益，剩下的添購果園設備，但這是『如果真的有』啦，現在我是還沒看到，如果家屬反悔，那我也認了！」

▼邱男獲救時身上衣物單薄。

新竹邱聖哲獲救。（圖／記者白珈陽翻攝）

新竹邱聖哲獲救。（圖／記者白珈陽翻攝）

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