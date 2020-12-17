中橫奇蹟男「喝水活41天」3關鍵曝光！　多走1公里救了自己

記者黃翊婷／綜合報導

37歲的邱聖哲在中橫失蹤41天只靠溪水維生，16日奇蹟獲救，而他之所以能夠存活下來有3大關鍵要點，分別是食物、水源和沒有失溫。台灣急診醫學會野外醫學創會秘書長、台北醫學大學急診醫學科教授高偉峰提醒，民眾從事野外活動時可以謹記333定律，在山上失溫3小時、3天沒有水就會沒命、沒有吃東西可以撐3週左右，萬一遇到什麼突發狀況才能增加存活的機率。

▲邱男跌落邊坡失蹤41天。（圖／記者李忠憲翻攝）

邱男11月6日傍晚騎車闖進中橫公路管制區，接著跌落百米邊坡後失蹤，直到41天後才被楊姓獵人在台8線1.3K處一間廢棄電廠後方山洞尋獲。他自稱僅靠喝溪水維生，獲救時暴瘦20公斤、雙頰凹陷，穿著內衣褲縮在10度低溫中，只用防水袋蓋著身體，整個人十分虛弱。

據了解，邱男跌落邊坡之後還衝過大甲溪，並繼續往一旁的山林走了大約1、2公里，最終選擇躲在山洞中。山岳嚮導邱冠中分析，邱男之所以可以在低溫的山區存活41天，主要是他躲藏在山洞中，還有防水袋保暖，基本上不會有失溫的問題，而且附近也有溪水水源，肚子餓了還能吃點野菜、野菇，進而提升存活的機率。

▼▲邱男獲救時整個人瘦了一大圈。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

台灣急診醫學會野外醫學創會秘書長、台北醫學大學急診醫學科教授高偉峰也提到，雖然野外求生者不吃東西可以撐3週，但如果在等待救援期間有持續補水、少量進食，至少可以撐到6週以上，此外，山上強風容易帶走體表的水分，這是造成失溫的要素，而邱男躲藏的地點剛好是山洞，又鄰近水源，這應該就是他能存活41天的保命關鍵了。

高偉峰分享，野外求生有333定律，在山上失溫3小時、3天沒有水就會沒命、沒有吃東西可以撐3週左右，建議民眾從事野外活動時，可以攜帶由錫箔紙製成的太空毯或大塑膠袋，在風大、下雨或是入夜時把身體包起來，一來防止身體熱量散失，二來可以兼顧保溫之效，萬一不幸遇難，也要盡量找鄰近水源的地方躲藏，才能增加存活機率。

▼找到邱男的楊姓獵人。（圖／記者白珈陽翻攝）