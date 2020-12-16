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養魚遭檢舉「管理不當」　動保處敲門關切...網歪樓：是養鱷魚？

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▲民眾養魚遭到檢舉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO貼出家裡飼養的魚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者楊庭蒝／綜合報導

政府推出檢舉制度提供一個陳情的管道，立意無非是希望這個社會可以更好，不過，若是這份美意遭到濫用，就不是一件大家樂見的事了！有網友在臉書社團發文指出，有人收過這種單子嗎？只見文中照片為一張公告，上頭寫道因遭到民眾投訴原PO「飼養管理動物不當」遭到檢舉。但原PO透露自己養的動物後，令其他網友直呼太傻眼了。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表明自己飼養的是魚類，對於為何會被檢舉感到相當傻眼，但從照片中可以看見，發文者為新北市政府動物保護防疫處，疑似是因為原PO遭到民眾檢舉「飼養管理動物不當」，所以上門關切，但碰巧原PO當時並不在家，所以留下公告要求主動聯繫。

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▲民眾養魚遭到檢舉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲新北市動保處公告全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

對此，有網友在留言處表示，「你是不是每天敲木魚」、「養鱷魚嗎」、「你家的魚吵到人家了」、「魚是不是會汪汪叫」、「你的魚是不是常用海豚音唱歌?」、「是美人魚嗎？半夜唱歌」、「你的魚是不是一直蝦嘟嘟」、「是不是帶出門沒有牽繩？」、「你是不是把魚放在水裡試圖淹死」、「你遛魚的時候有牽繩嗎？也許有咬到別人，人家檢舉」、「你的魚是不是沒有防水啊！」

此文章在短短三個小時內獲得超過四千個讚，不過，原PO稍早也更新進度指出，接到動保處來電，因為接獲民眾檢舉該地址有飼養比特犬，電話中確認僅有養魚，動保處會再繼續追查，並在文末附上家裡養的魚的照片。

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