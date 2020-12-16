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阿伯緊黏門口「好餓給我錢」　她遭4字飆罵！苦主掏錢：還被嫌窮

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▲▼男子超市遊蕩要錢，他拒絕被罵：耖雞掰！5千人氣炸（圖／翻攝爆怨公社）

▲阿北乞討被拒，竟大罵原PO「操Ｘ掰！」（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「社會敗類！」一名女網友抱怨，日前去超市採買生活用品，走出大門後，卻有阿北靠近喊肚子餓，還直接伸手要錢，當下原PO快步離去，阿北卻破口大罵「操X掰！」文章貼出後，釣出一票過來人討拍，「我也被阿嬤要過50塊，我說我沒有，阿嬤回我：你好窮喔～50塊都沒有！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，今日從超市走出來時，被一位阿北攔截，接著乞討「小妹妹～我肚子好餓，給我錢」，聞言，原PO選擇不理會，想快閃迴避，怎料阿北態度180度大變，當眾爆粗口「操X掰，乾！」

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平白無故遭人身攻擊，原PO也覺得莫名其妙，實際觀察阿北一早就在門口來回遊蕩，因此貼出照片，希望附近民眾小心些，「整個破壞我一天的好心情，社會敗類，祝不勞而獲的你，今天都要不到錢啦！」

抱怨文曝光後，掀起5千多人撻伐，「可憐之人必有可恨之處」、「餓可以給食物，但是不要給錢」、「好手好腳的來乞討，根本不需要理他」、「公然侮辱哦！沒錢賠也要送去警察那警告一下」、「請問是不是在中壢，因為我有一陣子很常看到他，我家附近捷運橋下，他也睡過一陣子，好像不是正常人，跟我要過食物跟錢」、「上個月也有遇到他，跟我要一百塊買早餐，我問他要吃什麼，我買給他，他馬上改口說要買菸，我就跟他說：那我沒錢，他還直接跟我說：沒錢還說要買早餐給我？耍我？結果我吼他之後就跑掉了」。

▲▼男子超市遊蕩要錢，他拒絕被罵：耖雞掰！5千人氣炸（圖／翻攝爆怨公社）

▲一堆人也被乞討長輩罵過！（圖／翻攝爆怨公社）

留言串也釣出一票苦主，「我也被阿嬤要過50塊，我說我沒有，阿嬤回我：你好窮喔～50塊都沒有」、「我是被推輪椅賣口香糖跟面紙抹布那種罵過，本來是想跟她買的，可是被人阻止，我就只好對她搖了頭，她就罵我：捧場一下會死哦」、「我都遇到10元換50，不然30換100」、「我在車站遇過類似的老人，那時候還是學生要回家，身上只剩50，想說好吧給他，但他居然回：蛤才50哦？剛剛那個人給我一百欸」。

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