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獨／鄰居深夜持刀踹門狂譙　他驚恐曝心聲：害怕到買辣椒水防身

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▲▼ 樓下鄰居受不了噪音持刀理論 。（圖／記者吳世龍攝）

▲不滿樓上鄰居噪音干擾，李姓男子持西瓜刀上門理論。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

鄰居相處是一門大學問！但在高雄有一名男子因長期受到樓上鄰居小孩所製造的噪音，因為已經無法忍受了，竟藉著酒意，拿著西瓜刀到鄰居門口叫囂，更踹壞人家大門的門把，自認受到威脅的樓上住戶提供當時錄影的片段，並表示「有話可以好好說，看到對方拿西瓜刀畫面實在太恐怖」，而情緒失控的李男當晚被帶回派出所偵訊，在路上也不斷對警方吐苦水，最後被依恐嚇及毀損罪函送偵辦。

從樓上鄭姓屋主一家人提供的錄影片段，可以看到12日晚間約10點半，怒氣沖天的李男，手持西瓜刀到他家門口後，嘴裡不斷飆罵髒話，並強調「你們白天也吵、晚上也吵，我真的受不了」，就算一旁的女兒拉著他，想要他先回家冷靜，但李男依舊持刀揮舞，甚至伸腳踹鄭姓住家的大門。

這時李男的女兒眼看拉不住爸爸，也跑到鄭姓一家的門口道歉，不過她也強調：「我爸爸一直跟我說，他因為這件事情已經忍了兩年多了。」這時鄭姓屋主回：「不是我想知道一下你們覺得很吵的原因？但是你們有把它錄下來嗎？因為說真的小孩子也不是沒有在管。我們也是有跟小孩子說要安靜。」

不過李男的女兒說：「我爸爸也說過有上來跟你媽媽講，跟阿嬤說，可是阿嬤每次都兇他，他很不開心，他也有問隔壁的住戶，隔壁的住戶也是說，我們這戶人家會搬走，也是因為你們很吵。所以一切都是有原因的。」但鄭男還是一直要求提出證據，並否認自己的小孩有拉椅子、發出噪音，一旁的李男聽到這情緒再度失控，幾度踹門要鄭家開門，雙方吵得不可開交。

▲▼ 樓下鄰居受不了噪音持刀理論 。（圖／記者吳世龍攝）

▲鄭先生獨家向《ETtoday新聞雲》澄清事情經過。（圖／記者吳世龍攝）

被李先生指控孩子吵鬧不休的鄭先生獨家向《ETtoday新聞雲》記者表示，自從鄰居拿刀上來理論後，他和太太兩人都買了辣椒水，隨身佩戴在腰間防身，另外他也強調，自己分別2歲、4歲的小孩，兩人的確常常玩在一起，可能有不小心吵到鄰居，但身為孩子的父親，他時常管教孩子，要他們放輕腳步、不要奔跑，事發當天時間也很晚了，孩子並沒有拖拉椅子、大吵大鬧的狀況，不知樓下鄰居為何突然暴走，拿刀子上門理論。

▲▼ 樓下鄰居受不了噪音持刀理論 。（圖／記者吳世龍攝）

▲事發後鄭先生與太太都買了辣椒水防身。（圖／記者吳世龍攝）

對此，警方指出，楠梓分局右昌派出所於12日22時許接獲楠梓區軍校路上某社區大樓報案，一名53歲的李姓男子稱因長期受到居於樓上的住戶鄭男家2歲及4歲的小朋友所製造出的噪音，像是玩具掉落及椅子推拉的聲響，曾經向管委會反映及鄰居勸導但依然無效，雙方早有嫌隙。

▲高雄男因不滿樓上鄰居噪音拿西瓜刀理論 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲李男當晚被警方帶走做筆錄，路途中還不斷抱怨。（圖／記者洪靖宜翻攝）

管委會見狀後趕緊報警，不過警方到場後李嫌已不在現場，經向被害人鄭男了解情形後，立即至李男家中詢問後他坦承犯案，並交出西瓜刀一把，他也大吐苦水說：「他們兇我！我凍未條(忍不住)」，更不滿說：「我是真的忍不住，我很難睡，我已經講很多次了，找隔壁的和主委都沒效，我真的受不了，日夜都吵，還要被兇。」警方並將人帶返所調查，雖然事後感到後悔，但對方也堅持提告，全案依恐嚇及毀損罪函送偵辦。

▲高雄男因不滿樓上鄰居噪音拿西瓜刀理論 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲鄭男一家的門鎖被破壞。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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