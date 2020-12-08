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工程師搶翻！最強新聯名「長崎蛋糕乖乖」小7獨賣　包裝還藏驚喜

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▲▼ 長崎蛋糕乖乖。（圖／業者提供）

▲最強聯名「長崎蛋糕乖乖」只在小7和金格觀光工廠買得到。（圖／業者提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

「乖乖」威力加倍了！你一定看過許多工程師和影片剪輯師的電腦主機上都會放「綠色乖乖」，希望能讓主機乖乖不當機。這次以長崎蛋糕擄獲大票吃貨的金格食品就和老牌零食乖乖合作，推出最強聯名「長崎蛋糕乖乖」，可以讓主機「長期乖乖」，只在小7和金格觀光工廠買得到。另外，將包裝留好還可到金格門市免費兌換一份蜂蜜單片長崎蛋糕。

說到金格，一定就會想到國民甜點「長崎蛋糕」，而這次金格直接跟老牌零食「乖乖」合作，推出限量口味「長崎蛋糕乖乖」，大玩創意梗在綠色包裝上特別註明「乖乖吃長崎，長期好乖乖」，結果大受科技公司歡迎，指名整箱購買，想要放這款長效型乖乖讓機器們長期乖乖。

▲▼ 長崎蛋糕乖乖。（圖／業者提供）

▲「長崎蛋糕乖乖」可以讓主機「長期乖乖」，吃完包裝別丟還可以到金格門市免費兌換一份蜂蜜單片長崎蛋糕。

這款長崎蛋糕乖乖，一打開包裝就能先聞到長崎蛋糕的獨特風味，添加頂級龍眼蜂蜜，外層滾上長崎蛋糕脆餅，神還原長崎蛋糕香甜，讓人一顆一顆吃到停不下來，有吃餅乾又像在吃蛋糕的幸福感。 吃完之後可別急著丟掉包裝，金格加碼推出專屬優惠，即日起至明年3/31為止，只要憑長崎蛋糕乖乖聯名包裝，至金格門市不限金額消費、加入LINE好友，即可免費兌換一份蜂蜜單片長崎蛋糕。

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